Sonbaharın efsane lezzeti: Kabak tatlısı

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Sonbahar mevsimiyle birlikte bal kabakları önce tezgahlardaki, sonra da sofralarımızdaki yerini almaya başladı. Genellikle üzerine tahin gezdirildikten sonra dövülmüş ceviz veya fındık serpilen, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan bu tatlı, yanına kaymak eklenerek de servis edilebiliyor. Ancak kabak tatlısının türleri ve bölgesel farklılıklarına göre hazırlık ve pişirme yöntemleri deçeşitlendirilebiliyor. Örneğin; köklerimin bağlı olduğu topraklarım Hatay’da kabak tatlısı, form olarak uzun dilimlerden oluşuyor. Kabaklar sönmemiş kireçte bekletilerek dışının çıtır, içininse yumuşak kalması sağlanıyor. Aydın da çıtır kabak tatlısının en ünlü olduğu illerden biri olarak öne çıkıyor. İnce dilimler şeklinde doğranan kabaklar, yine kireçte bekletilerek dışı çıtır bir doku kazanıyor. Bursa usulü kabak tatlısı da yine çıtır dış yüzeyi ile biliniyor. Daha koyu renkli ve yoğun şerbetle yapılan Bursa usulü kabak tatlısı, Hatay ve Aydın’dan farklı olarak daha yumuşak bir iç dokuya sahip oluyor. Ben bu hafta sizi, Şef Yıldız usulü bir kabak tatlısı tarifi ile tanıştırıyorum.



Elinizin lezzeti çok büyük kıymet taşıyor tabii ki ancak, enfes bir kabak tatlısı yapabilmenin en önemli ipucu, bal kabağını doğru seçmekten geçiyor. Bal kabağı tatlısının kusursuz olabilmesi için her şeyden önce doğru olgunluğa sahip bir kabak almanız gerekiyor. Çok sert kabaklar şerbeti içine çekmeyeceği gibi hem iyi pişmeyecek hem de yavan bir tada sahip olacaktır. Çok yumuşak kabaklar ise çabucak dağılacağı gibi görseli kuvvetli bir sunum imkanı da tanımayacaktır. Bu nedenle orta olgunlukta, mümkünse etleri lif lif ayrılan bir balkabağı seçmeniz bu tarifte şart hale geliyor. Kabak tatlısında bir diğer mühim meseleyi de kabakların uygun büyüklüktedilimlenmesi oluşturuyor. Bal kabaklarının gerekli büyüklükte dilimlenmesi tatlının kolayca pişmesini, şerbeti içerisine iyice çekmesini ve lezzetli bir sonuca ulaşmanızı sağlıyor. Kabak tatlınızda şeker gibi bir sonuç elde etmenin önemliipuçlarından biri de tabii ki kabaklarınızı bir gece önceden şekere basmaktan geçiyor. Bu sayede bal kabakları kendi suyunu salacak ve kendi suyunda piştiğinde de ortaya çok daha nefis sonuçlar çıkaracaktır. Fakat buna vaktiniz olmazsa,üzerine çok az miktarda su ekleyerek de pişirme işlemini tamamlayabilirsiniz. Bal kabağının şerbetini gerektiği şekilde çekip kıvamlı bir lezzete sahip olması içinse kabakların kısık ateşte pişirilmesine özen gösterilmesi gerekiyor. Aksi haldebal kabağı şerbetini bir anda çekip yanabilir.



Tüm özel ipuçlarımı sizinle paylaştığıma göre pişmesini zor bekleyeceğiniz kabak tatlısı tarifimin yapım aşamalarına geçebiliriz. Sorularınız, merak ettikleriniz ve diğer leziz tariflerime ulaşmak için beni Instagram’da @cheffyildiz hesabımdan takip edebilirsiniz. Tarifimi denediğinizde de benimle Instagram’dan paylaşmayı unutmayın.

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Malzemeler

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1 adet göbekli tombul kabak

1,5 su bardağı şeker

1 adet çubuk tarçın



Üzeri için;

Kaymak

Dövülmüş ceviz ya da bal



Yapılışı

. Kabağı güzelce soyup yuvarlak şekilde dilimleyin. Geniş bir tencere dilimlediğiniz kabakları üst üste gelmeyecek şekilde dizin.

. Ardından şekeri kabakların üzerine serpin ve kabaklarsuyunu salana kadar bekletin.

. Tencereyi ocağın üstüne alın. Üzerine çok az su ve tarçın ekleyerek kısık ateşte hafif yumuşayıncaya kadar pişirin.

. Pişen kabakları soğumaları için tencereden alın. Üzerine kaymak ceviz ya da bal ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.