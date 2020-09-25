Puf puf kabaran "Yıldız usulü” açma

Kimi zaman uğruna diyetlerden kaçamaklar yaptıran, kimi zaman da acele işe yetişmeye çalışırken yolda atıştırdığımız açmaları hepimizin sevdiği aşikar. Hamur işlerini yapmayı çok seven ve buna dair çok fazla tarif üreten bir mutfağımız olduğu için temel hamur malzemeleri kullanılarak birçok çeşide imza atabiliyoruz. Eğer açmanın da poğaça hamuru gibi hazırlandığını düşünüyorsanız ufak bir düzeltme yapmamda fayda var. Görünüşleri ve malzemeleri birbirine benzese de aslında açmanın yapılış şekli daha farklıdır. Yani bu iki lezzeti birbirinden ufak tefek değişiklikler ayrılır. Açma hamurunun içine yumurta konmazken, poğaça hamurunda yumurtanın kendisi ya da sadece beyazı kullanılır. Açma hamurunu dinlenmeye bırakmak önemlidir, ancak poğaça hamuru mayalandıktan sonra dinlenmeye pek ihtiyaç duymaz. Ayrıca açma yaparken bolca yağ kullanmak gerekir çünkü bekleyen hamur zamanla sertleşebiliyor. Poğaça yaparken arasına iç malzemeler konarken, açma yapımında tüm malzemeler hamurla birleştiriliyor.

Açma yaparken bazı püf noktalarından da bahsetmek gerekiyor. Hamurun yumuşak olması demek açmalarınızın da yumuşak olması demektir. Bu yüzden hamur yapımında mutlaka süt kullanmayı unutmayın. Hamuru iyice mayalanması için bekletin. Şeklini verip tepsiye koyduktan sonra tepsi mayası dediğimiz kabarmanın gerçekleşmesi için burada tekrar mayalanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca açmaların üzerine güzel renk vermesi için yumurta ve yoğurt karışımı sürmek önemli. İçine de dilediğiniz malzemeleri koymayı unutmayın. Zeytinli, peynirli, tahinli, peynirli ya da patatesli açmalar yaparak ister kahvaltıda, ister beş çayında tüketebilirsiniz.

Ben bu sefer sade açma yaptım ve öyle beğenildi ki masaya getirdiğim gibi kapış kapış yendi. Kocaman kabaran Yıldız usulü pastane açmasının tarifini aşağıya bırakıyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Merak ettikleriniz ve sormak istedikleriniz için Instagram'daki @cheffyildiz hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.

Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı yaş maya

1 tutam tuz

Yarım su bardağı sıvı yağ

1,5 yemek kaşığı toz şeker

3,5 su bardağı un

Üzeri için

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı susam

1 tatlı kaşığı çörek otu

Yapılışı

Yoğurma kasenize sütü alın ve mayayı ekleyip eriyinceye kadar karıştırın. Ardından şekeri ekleyip biraz daha karıştırın.

Biraz beklettikten sonra yağı, tuzu ve azar azar unu ekleyerek hafif yapışkan bir hamur elde edin.

Hamur güzelce toparlandıktan sonra üzerini örterek 1 saat kadar oda sıcaklığında bekletin.

Dinlendirdiğiniz hamuru elinizle ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıp yuvarlayın. (Ortalama 20 adet olması gerekiyor.)

Tekrar üstünü örterek 10 dakika daha oda sıcaklığında bekletin.

Hazır olan hamuru tezgahın üzerinde yuvarlayarak ince şeritler haline getirin. Daha sonra iki şeridi üst üste gelecek şekilde birbirine sarın. Son olarak uçlarını birleştirin.

Tüm hamuru aynı şekilde şekillendirdikten sonra fırın tepsisine alın. (Ortalama 1 tepsi ve 10 adet açma çıkıyor.)

Yumurtayla yoğurdu çırparak açmaların üzerine sürün.

Susam ve çörekotunu da serptikten sonra 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Fırından aldıktan sonra üzerini bir bezle örterek biraz bekletin. Artık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.