Pers Prensesi’nin namından sofralara: Kış kabağı borani

Borani, Hatay’da beyaz kabakla yapılırken, Anadolu’daki diğer bölgelerde ıspanak, pazı, patlıcan ve nohut gibi malzemelerle hazırlanıyor. Bir rivayete göre “Borani” aslında çok yetenekli bir Pers Prensesi’nin ismiymiş. Abbasi Halifesi Me’mun’un eşi Hatice’ye de yemeklerinin çok lezzetli olması nedeniyle Pers Prensesi Borani’ye ithafen “Borani” denmeye başlanmış. Bu durum öyle yaygınlaşmış ki, insanlar çok beğendikleri yemeklere dahi “borani” der olmuş.

Ülkemizde her şehirde farklı malzemelerle hazırlanan borani, sunuş şekillerine ya da ismindeki ufak oynamalara göre değişiklik gösterebiliyor. Yani boraninin lezzetinin bütün ülkeyi sardığı ve vazgeçilmez hale geldiğini söylemek mümkün. Hatay yöresinde özellikle kış mevsiminde yetişen ve ana malzemesini beyaz kabağın oluşturduğu bu yemek, soğuk günlerde iç ısıtan ve en çok sevilen lezzetlerinden biri haline geliyor. Beyaz kabağın yanı sıra, tuzlu yoğurdun kullanılması da bu tarifin püf noktasını oluşturuyor.

Malzemeler:

500 gram Hatay beyaz kış kabağı

200 gram kuşbaşı et

Yarım su bardağı nohut

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

150 gram tuzlu yoğurt

2 adet kurutulmuş biber

Yarım su bardağı kabuksuz fındık

Yarım çay kaşığı safran

Kuru nane

Yapılışı:

Kabağın kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Doğranan kabakları haşlanmak üzere kaynayan suya bırakın. Kabaklar haşlanırken, bir başka tencerede etleri iyice soteleyin. Sotelenen etlerin üzerine küp küp doğranan soğanları ve sarımsakları ekleyin. Soğanlar pembeleşinceye kadar tencerede kavurma işlemine devam edin. Daha sonra fındıkla nohutları tencereye alarak bir iki kere çevirin ve kabakları suyuyla birlikte tencereye ekleyin. Tüm malzemeleri bir arada kaynamaya bırakın.

Tuzlu yoğurdu bir kaseye aldıktan sonra, kaynayan tenceredeki sudan 1-2 kaşık alarak yoğurtla birleştirin. Yoğurdu iyice çırpın ve kaynayan tencereye azar azar fakat hızlıca karıştırarak ekleyin. Bir iki taşım daha kaynadıktan sonra, üzerine kurutulmuş biber ve naneyi serpin. Daha sonra tencerenin altını kapatarak servis için dinlendirmeye bırakın. Son olarak üzerine safran ekleyerek servise hazır hale getirin. Afiyet olsun…

Püf Noktası: Hatay yöresine ait kabak boraniyi yapmak için özellikle kış mevsiminde yetişen, içi de dışı gibi beyaz olan kabaklardan satın almanız gerekiyor.

Haftanın İpucu: Üzerinde ufak dikenlerin bulunduğu kuşkonmazın alt kısımlarını, 2-3 santimetre kadar kesmeniz, daha iyi pişmesini sağlayacaktır. Sebze soyacağıyla kolayca yapabileceğiniz bu işlem, kuşkonmazları daha lezzetli hale getirecek.