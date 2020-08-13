Patates ve bulgurun muhteşem buluşması: Patatesli yağlı bulgur köftesi

Bulgur hem ekonomik hem doyurucu hem de besleyici özelliğiyle mutfaklarımızın olmazsa olmazı. Pirince oranla daha fazla lif içeren bulgur, kimi zaman pirinci dahi tahtından ediyor. Haşlanmışı, kızartması, fırınlanmışı… Eminim ki nasıl olursa olsun patatesin de her türlüsünü seviyor ve evlerimizde keyifle tüketiyoruz.

Bu kez patatesi mutfağımızın vazgeçilmez bakliyatlarından olan bulgurla buluşturacağız. İçine de köfteye rengini verecek salçayı, aroma katacak maydanozu ve nar ekşini, son olarak da baharatlarını ekleyeceğiz. Şüphesiz patatesli yağlı bulgur köftesi sofranızın vazgeçilmezi olacak. Bu tarifi isterseniz misafir sofralarınız dilerseniz de ailenizle yiyeceğiniz keyifli akşam yemekleri için hazırlayabilirsiniz. Yanına ekleyeceğiniz bol yeşillikli bir salata ve ayranla da sofranızı taçlandırabilirsiniz. Yöresel bir yemek oluşu gözünüzü korkutmasın, bu tarifi uygulamak hiç de zor değil. Fakat yemesi gayet keyifli olacak. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. :)

Malzemeler:

1 su bardağı ince bulgur

Yarım su bardağı un

1 su bardağı sıcak su

3 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

Yarım demet maydanoz

2 çorba kaşığı nar ekşisi

Servis için:

300 gram kıyma

Yarım kase zeytinyağı

Yarım kase ceviz içi

Yapılışı:

Patatesleri kabukları ile birlikte haşlayın, ardından suyunu süzüp soğumaya bırakın.

İnce bulguru bir kaba alın ve üzerine sıcak suyu ekleyip şişmesi için 5 dakika kadar bekletin.

Şişen bulguru yoğurma kabına alın ve sırasıyla baharatları, unu ve salçaları da ilave ederek bulgurlar birbirini tutuncaya ve köfte güzel bir kıvam alınca kadar yoğurun.

Diğer yandan patatesleri soyun ve havanda güzelce dövün. Dilerseniz robottan da geçirebilirsiniz.

Patatesleri hazırladığınız köfte harcına ekleyip beraber güzel bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam edin.

Üzerine nar ekşisini ve ince doğradığınız maydanozları ekleyip biraz daha yoğurun.

Elinizi kasedeki zeytinyağına batırarak oval şeklinde köfteler yapın. (Ben farklı bir sunum olmasını istediğim için yuvarlak yaptım, şekli zevkinize bırakıyorum.)

Son olarak kıymayı kavuralım ve çok az tuz ekleyelim.

Tabağın ortasına kavrulan kıymayı, etrafına da köfteleri dizin.

Üzerine maydanozları ve ceviz içini de ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Not: Dilerseniz yağda kuru soğan da kavurup köftenize ekleyebilirsiniz.