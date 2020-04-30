Ot yemeklerini sevenler buraya! Menengiç otu kavurması

Sıcak bölgelerin en sevilen bitkilerinden olan menengiç, yemeklerde çeşitli rollerde yer alabiliyor. Böreklerde iç harç olarak kullanılabildiği gibi, sadece kavurularak da tüketilebiliyor. Aslında yaban fıstığı olarak da tanınan menengiç, Antep fıstığının yabani hali olma özelliği taşıyor. Hepimizin çok iyi bildiği bıttım sabunu da menengiçten yapılıyor. Yağ olarak da üretimi yapılan menengiç, kahvesiyle de oldukça beğeni topluyor. Sütle yapıldığında, yumuşak tadıyla içmesi oldukça keyifli hale geliyor. 😊 Ayrıca Akdeniz bölgesinde kavurulan meyveleri, kışın soğuk havalarda çerez olarak ikram ediliyor.

Bahar aylarında yani tam da içinde bulunduğumuz dönemde ilk filizleri ortaya çıkan çitlembik, uzun ve kırmızımsı mor renge sahip. Baharın müjdesini veren bu güzel bitkinin çiçeği yoktur ama bütün dağları mor renge boyamayı başarır. Keçiler de bu bitkiyi çok sever. Nisan-mayıs aylarında bitkiyi tüketen keçilerin sütlerinde de menengiçin tadı ortaya çıkar. Bu dönemde yapılan keçi peynirleri ve tuzlu yoğurtlar, karşı konulmaz bir lezzete sahip olur.

Menengiç kahvesine geri dönersek, bu kahve türü çitlembiğin meyvelerinden yapılır. Toplanan meyveler yıkanır, sonrasında güneşte kurutulur. Kavrulduktan sonra aynı kahve çekirdeği gibi öğütülerek kahve haline getirilir. Bitkinin kendisi gibi menengiç kahvesi de oldukça faydalıdır. Yumuşak içimi ve Türk kahvesi gibi basit yapımıyla çoğu kişinin de favorisidir.

Akdeniz bölgesinde en sevdiğim otlardan olan menengiçin kavurmasıysa benim favorimdir. Menengiç, havuç ve soğanla kavrulduğunda da tadına doyum olmaz. Üzerine yumurta kırabilir ya da sarımsaklı yoğurt dökebilirsiniz. Bu iki çeşit de menengiç kavurmasına çok fazla yakışır. 😊 Haşlandıktan sonra kalan otlardan salamura yaparsanız, bir başka lezzete ulaşmış olursunuz. Faydası kendinden büyük bu harika otu mutlaka deneyin. Tam mevsimindeyken şifasından faydalanmadan olmaz. 😊 Umarım daha sağlıklı günlerde buluşuruz. Şimdiden iftar sofraları için deneyen herkese afiyet olsun.

Menengiç Kavurması

Malzemeler:

1 demet menengiç yaprağı

1 adet havuç

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Yarım limon suyu

5-6 yaprak fesleğen

2 adet sarımsak

Yapılışı:

Menengiç yapraklarını güzelce yıkayın, ardından sıcak suda haşlayın. Rengi sarıya döndüğünde sıcak sudan çıkarın ve soğuk suya tutun. Sularının iyice akması için süzgeçte bekletin. Tencereye yağı alarak, kızdırın. Rendelenen havucu kavurun. Biraz suyunu saldıktan sonra iri bir şekilde doğranan menengiç yapraklarını ekleyerek biraz daha çevirin. Doğranan sarımsak ve fesleğen yapraklarını, tuzu ve karabiberini ilave edin. Ocaktan almaya yakın içine limon suyunu ekleyerek karıştırın. Ocaktan alıp, servis ederken üzerine yumurta kırabilirsiniz ya da sarımsaklı yoğurtla farklı bir lezzet yakalayabilirsiniz. Afiyet olsun.

Menengiç Salamurası

Malzemeler:

1 demet menengiç

1 adet havuç

1 adet sarımsak

Yarım limon suyu

2 yemek kaşığı sirke

5- 6 tane kaya tuzu

Yarım çay bardağı su

Yapılışı:

Menengiç yapraklarını haşlayın. Sularını iyice süzün. Havuçları ve sarımsağı dilimleyin. Kavanozun alt kısmına dilimlenen havucun yarısını ve sarımsağı yerleştirin. Üzerine menengiç yapraklarını ve kalan havuçları ekleyin. Son olarak hazırlanan karışımı döküp, kapağı sıkıca kapatın. Güneş almayacak bir yerde muhafaza edin. Afiyet olsun.

Haftanın İpucu: Kahvenizi öğüterek yapıyorsanız, öğütücüye koymadan önce içine tuz ve tarçın koyun. Böylece tuz kahvenizin acı tadını engelleyecek, tarçınsa kahvenize eşsiz bir lezzet katacak.