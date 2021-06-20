Mutfaklarımızın vazgeçilmezi 'Enginar'

Tahinli Enginar Ezmesi için Malzemeler

6 adet soyulmuş çanak enginar

1 yemek kaşığı tahin

1 limonun suyu

5 adet arpacık soğan

1 adet sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 tutam karabiber

Üzeri için;

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4 dilim pastırma

2 yemek kaşığı susam

Yapılışı

Zeytinyağını tencere alarak kızdıralım daha sonra soyduğumuz soğanları ekleyerek soteliyelim soğanlar hafif renk almaya başladığında ezdiğimiz sarımsağı ekleyelim ve kavuralım limon suyunu tuz ve suyunu ekleyip biraz kaynadıktan sonra enginarları küp küp doğrayarak ekleyelim tencerenin kapağını kaparak enginarlar yumuşayana kadar pişirelim daha sonra mutfak robotuna alarak üzerine tahin karabiber ekleyelim, püre haline getirelim .

Zeytinyağını kızdıralım ince doğradığımız pastırmaları ve susamları ekleyerek pembeleşince kadar kavuralım .Servis edeceğiniz zaman enginarlarımızın üzerine sıcak ekleyerek servis edelim .

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