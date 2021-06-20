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GeriYıldız Öz Samaha Mutfaklarımızın vazgeçilmezi 'Enginar'
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Haber Giriş: 20.06.2021 - 12:55 | Son Güncelleme:

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi 'Enginar'

Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
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Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
Mutfaklarımızın vazgeçilmezi 'Enginar'

Hemen hemen her gün olsa yemek istiyeceğimiz en lezzetli sebzelerden birisi .Temizlemesi biraz zahmetli olsada pişirimi bi o kadar kolay olan bu sebze ülkemizde her mevsim oldukça bol yetiştirilmektedir. Çok lifli ve bol vitaminli olduğundan dolayı da pek çok insanın sağlıklı kalmak için tükettiği en sevilen sebzelerden birisidir .Genel olarak bizim mutfaklarımızda zeytinyağlısı çok makbul olmasına rağmen dolması pilavı da tercihler arasındadır. Böylesine güzel ,lezzetli ve sağlıklı bu sebzeyi sürekli farklı tarifler deneyerek taçlandırmak ve sürekli sofralarımızdan eksik etmememiz gerektiğine inanıyorum .Bu yazımda da sizlere misafir sofralarınız baş tacı olacağından emin olduğum harika bir tarifle geldim: Tahinli Enginar Ezmesi. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Tahinli Enginar Ezmesi için  Malzemeler

  • 6 adet soyulmuş çanak enginar
  • 1 yemek kaşığı tahin
  • 1 limonun suyu
  • 5 adet arpacık soğan
  • 1 adet sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tutam karabiber

 Üzeri için;

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4 dilim pastırma
  • 2 yemek kaşığı susam

Yapılışı

Zeytinyağını tencere alarak kızdıralım daha sonra soyduğumuz soğanları ekleyerek soteliyelim soğanlar hafif renk almaya başladığında ezdiğimiz sarımsağı ekleyelim ve kavuralım limon suyunu tuz ve suyunu ekleyip biraz kaynadıktan sonra enginarları küp küp doğrayarak ekleyelim tencerenin kapağını kaparak enginarlar yumuşayana kadar pişirelim daha sonra mutfak robotuna alarak üzerine tahin karabiber ekleyelim, püre haline getirelim .

Zeytinyağını kızdıralım ince doğradığımız pastırmaları ve susamları ekleyerek pembeleşince kadar kavuralım .Servis edeceğiniz zaman enginarlarımızın üzerine sıcak ekleyerek servis edelim .

Beni instagram da takip etmek isterseniz @cheffyildiz

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Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
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