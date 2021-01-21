Mutfağımızın minik misafiri: Kayısılı tart

Önce güzel bir göz şöleniyle başlayıp hamurun ağızda dağılmasıyla devam eden küçük bir mutluluk tartlar. Tok olsak bile ağzımızın suyunu akıtan, içimizde hemen bir çatal alma hissini uyandıran çok şık bir tarif.

Bu tarz tarifleri tutturmanın çok zor olduğunu düşünürüz. Oysa ki her şey güzel bir reçeteye bakar. Güzel bir tart hazırlamak zor diyemem ama bu tarz reçeteleri biraz nazlı olarak adlandırabilirim. Tart hamurunun soğuk olması gerektiği ve bir miktar beklemesi gerektiğini hesaba katarsak zahmeti buradan kaynaklanıyor diyebilirim.

Ölçülere uyduğunuz sürece ağızda dağılan hamurunu ve kremasının kıvamını kolaylıkla tutturabilirsiniz. Yaratıcılığınıza bağlı olarak hangi meyveyi severseniz onunla süsleyebilirsiniz. Benim yaptığım tartta ise beyaz kremanın üzerinde turuncu kayısılar, adeta bulutların arasından gülümseyen bir güneş gibi bakıyor.

Minicik tart hamurlarını krema ile kaplansın. Üzerine kayısılar yerleştirilsin ve bu akşam çayın yanına mutlaka kayısılı tart yapılsın. Haydi mutfağa tart hamurları hazırlamaya. :)

Malzemeler:

Hamuru için:

125 gram un

65 gram tereyağı

1 adet yumurta

15 gram pudra şekeri

Bir tutam tarçın

Bir tutam tuz

Kreması için:

80 gram kaymak

80 gram beyaz krem peynir ya da labne

15 gram pudra şekeri

Üzeri için:

4 adet gün kurusu kayısı

4 adet kuru kayısı

Nasıl yapılır?

Unumuzu karıştırma kabına alalım. Küp küp doğradığımız tereyağını ekleyelim.

Un ve tereyağını iyice birbirine karıştıralım.

Önce pudra şekeri daha sonra tarçın, tuz ve yumurtayı ekleyelim.

Hamuru güzelce karıştırıp toparlayalım, tereyağı erimeden hızlı bir şekilde streç filme saralım.

Buzdolabında ortalama bir saat kadar bekletelim.

Beklettiğimiz hamuru 6 eşit parçaya ayırarak merdane yardımı ile açalım.

Hamuru önceden yağladığımız küçük tart kalıplarına yerleştirelim kenarlarındaki fazlalıkları keselim.

Pişirirken kabarmamaları için çatal yardımı ile gelişigüzel delikler açalım. (Siz ortasına ağırlık yerleştirebilirsiniz.)

Bütün hamuru kalıplara yerleştirdikten sonra soğuması için dolapta tekrar 10 dakika kadar bekletelim.

Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim. Fırından alarak kalıpların şekli bozulmadan çıkması için ters çevirip bekletelim biraz soğuyunca kalıpları çıkaralım.

Kreması için mutfak mikserinde beyaz krem peynir, kaymak ve pudra şekerini ekleyelim. Krem haline gelene kadar çırpalım.

Kayısıları şeritler halinde doğrayalım. Bir tencereye su ekleyip biraz yumuşamaları için kaynatalım. Daha sonra soğumaya bırakalım.

Tart kalıplarımızın ortasına hazırladığımız kremayı bir kaşık yardımı ile sürelim. Krema üzerine kayısıları gelişi güzel yerleştirelim.

Dilerseniz üzerine toz fıstık ya da fındık ekleyip servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun..

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