Mayhoş bir lezzet patlaması: Vişneli bamya

Bamya, kansere, kolesterole, sindirime, hatta depresyona iyi geldiği bilenen çok kıymetli bir sebze. Öyle ki Osmanlı döneminde padişahların sofralarından hiç eksik olmazmış. Dolayısıyla bamya, saray mutfağının en önemli sebzeleri arasına adını yazdırarak günümüz Türk mutfağına kadar ulaşmayı başarmış. Hazır yaz gelmişken biz de bamyaya doyalım ve tüm faydalarından bolca istifade edelim değil mi?

Tarife geçmeden önce bamya yemeklerinin lezzetini artırmak konusunda dikkat etmeniz gereken bazı noktalara değineceğim. Bunların başında da bamyaların taze ve olgun olması geliyor. Ayrıca bamyaların temizleme işlemi sırasında baş kısımlarının kesip atmak yerine koni biçiminde kesilmesi, yıkadığınız bamyaların mutlaka kurulanması, pişirmeye başlamadan önce de bamyaların birkaç dakika sotelenmesi gerekiyor. Bu işlemler, bamyada salyalanma olarak adlandırılan durumun yaşanmasını önleyecektir. Bamyanın daha leziz bir hal alabilmesi ve renk kazanabilmesi için de salça yerine taze domates kullanmak büyük önem taşıyor. Bamyaya katacağınız 2 diş sarımsaksa yemeğinizin çok daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

Sadece yaz aylarında yiyebildiğiniz bamyalarla yetinmek istemiyor, kışın da taptaze bamya tüketmek istiyorsanız şimdiden alacağınız bamyaları temizleyip, dondurarak da saklayabilirsiniz.

Bamyaya ekşi tatların çok yakıştığını ve limonun vazgeçilmez unsuru olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben de bu tarifte bir farklılık yaptım ve mayhoş bir tat elde edebilmek için şu sıralar tezgahlarda sıkça yerini alan vişneleri kullandım. Vişne, yemeğe ekşi bir aroma verdiği gibi muhteşem bir de renk kattı. Paylaşacağım bamya tarifinin hem efsane görüntüsüyle hem de tadıyla deneyenleri mest edeceğine inanıyorum. Hatta bu tarifle çocukların dahi bamyayı severek yiyeceğini iddia ediyorum.

Vişneli bamya tadı ve görüntüsüyle aklınızı başınızdan alacak. Ben kime yaptıysam bayıldı. Şimdi sıra sizde.

Malzemeler

500 gram taze bamya

7-8 adet arpacık soğan

1 kase vişne

4 adet domates

1 çay kaşığı tuz

2 adet sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Bamyaların uç kısımlarını bir bıçak yardımı ile temizleyin, güzelce yıkayın ve kurulayın. Ardından arpacık soğanları temizleyin.

Bir tavaya yarım çay bardağı kadar sıvı yağı koyup kızdırın. Kuruladığınız bamyaları ve arpacık soğanları içine ekleyerek hafifçe kavurun, bir kenara alın.

Domatesleri küp küp doğrayın, sarımsakları soyun ve ince dilimler halinde doğrayın.

İki yemek kaşığı zeytinyağını bir tavaya alın ve önce sarımsakları daha sonra domatesleri hafifçe kavurun. Tuzunu ekleyin.

Sos kıvamına geldikten sonra çekirdeklerini ayıkladığınız vişneleri orta kısma, bamyaları da kenarlarına alarak pişirin.

Ortalama 20 dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alıp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.