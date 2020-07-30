Lezzetiyle damak çatlatan nar ekşili bulgur köftesi

Bulgurun alabileceği en lezzetli formlardan biri olan nar ekşili bulgur köftesinin ismi yöreden yöreye farklılık gösteriyor. Fakat her şekliyle “kıymasız köfte mi olur?” diyenleri dahi mest etmeyi başarıyor.

Bu kadar sevilen nar ekşili bulgur köftesinin hak ettiği kıvamı alabilmesi için tabii ki bazı ipuçlarına dikkat etmek gerekiyor. İşin ilk sırrını kaliteli kısırlık bulgur seçmek oluşturuyor. Tüm malzemeleri iç içe geçene kadar güzelce yoğurmak da bir başka sırrı. Çünkü ne kadar iyi yoğurursanız haşlarken dağılma riski o kadar azalıyor. Tabii bulgura eklediğiniz suyun ölçüsü de çok önemli. Çok su eklerseniz köfteyi toparlama şansınız azalıyor. Pişirme işlemini de çok fazla karıştırmamaya özen göstererek orta ateşte yapmanız şart.

Bu bayram “Farklı ne gibi bir lezzet yapsam?” diye düşünüyorsanız belki de daha önce hiç denemediğiniz nar ekşili bulgur köftesini hazırlayabilirsiniz. Haydi, hazırlıklara birlikte başlayalım.

Malzemeler

1,5 su bardağı köftelik ince bulgur

Yarım su bardağı un

2 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

Yarım demet maydanoz

Sosu için

2 adet sarımsak

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı nar ekşisi

Yapılışı

Bulguru derin bir kaba alın ve üzerine 1 bardak sıcak su dökün. Üzerini kapatın ve 10 dakika kadar bekletin. Daha sonra bulgura unu ilave edin ve karıştırın.

Bir kaseye su koyun. Suyu kaseden azar azar dökerek malzemeleri yoğurmaya başlayın. Ardından salça ve baharatları ekleyerek biraz daha yoğurun.

Yumuşak bir kıvam aldığında elinizle küçük köfteler yaparak yuvarlayın ve parmağınızla ortasına bastırarak köftelerinizin güzel bir şekil almasını sağlayın.

Tüm köftelere aynı şekli verdikten sonra tencerenin yarısına gelecek kadar su koyun.

Biraz tuz atıp kaynamasını bekleyin ve köfteleri içine yerleştirin.

Köfteler suyun üzerine çıkmaya başladığında bir süzgeç yardımı ile sıcak sudan alın.

Ayrı bir tavada sıvı yağ ve nar ekşisini kavurun.

Sarımsağı da çok az kavurduktan sonra köfteleri içerisine ekleyerek hafifçe döndürün.

Son olarak doğradığınız maydanozları üzerine koyarak servis edin. Afiyet olsun.