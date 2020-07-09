Lezzeti ile büyüleyecek Hatay usulü kağıt kebabı

Sizinle dünya ve ülkemiz üzerindeki en sevilen tatları paylaşırken mümkün olduğunca Hatay ve Mardin mutfağının yöresel lezzetlerine de değinmeye çalışıyorum. Fakat bu seferki tam davet sofralarına yakışır cinsten bir lezzet olacak.

Hatay’ın fast food’u olarak bilinen kağıt kebabı, orada geleneksel kasaplarda hazırlanıp büyük fırınlarda pişiriliyor. Fakat kağıt kebabı evde de pratik şekilde ve aynı lezzette kolayca yapılabiliyor. Bu yemeğin ismini aldığı kısım ise kebabın pişirme kağıdı üzerine serilerek pişirilmesi oluyor. İster ailenizle keyifli bir akşam yemeği için hazırlayın, isterseniz ağır misafirlerinizi ağırladığınız sofralara özel yapın, her şartta tadanların övgü dolu bakışlarına maruz kalacağınıza garanti verebilirim.

Kağıt kebabını hazırlarken eti ve sebzeleri satırla doğramanız gerekir. Tabii eti kıyma olarak satın alıp ve robottan geçireceğiniz sebzelerle de buluşturabilirsiniz. Fakat sebzelerin suyunu kaybetmemesi için malzemeleri zırhtan ya da bıçaktan geçirmenizi öneririm. En önemli sırlarından biri de baharatlarının iyi ayarlanmasıdır. Tuz ve karabiberse bu yemeğin ana baharatlarıdır.

Her damak zevkine hitap edecek bu yemeği siz de mutlaka evlerinizde denemelisiniz. Asla pişman olmayacaksınız.

Malzemeler:

200 gram orta yağlı kıyma

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

2 adet sarımsak

1 demet maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

1 adet domates

1 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

Yapılışı:

Biberleri küp küp doğrayın, sarımsakları bir bıçak yardımı ile ezip maydanozları da çok ince kıyın. Ardından hepsini bir arada doğrayın.

Daha sonra içerisine kıymayı ekleyip malzemeleri harmanlayıp doğramaya devam edin. (Evde satırınız varsa onunla da yapabilirsiniz, ben bıçak tercih ettim.)

Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra tuz ve karabiberini ilave ederek bir kez daha harmanlayıp doğrayın.

İyice kıvama geldikten sonra hazır olan kıymayı yağlı kağıt üzerinde bir fırın tepsisine yerleştirin.

Daha sonra domates ve soğanları dilim şeklinde keserek üzerine ekleyin. Biberleri de ilave ederek 180 derecelik önceden ısıtılan fırında pişirin. Sıcak sıcak servis edin. Şimdiden afiyet olsun.