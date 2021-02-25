Leziz etsiz vejetaryen köfte: Nohut unlu patlıcanlı köfte

Et ve et ürünleri tüketmediğinizde bu sizin köfte yiyemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Bu noktada en büyük destekçimiz ise nohut oluyor. Nohudu farklı şekillerde kullanarak etsiz köfteler ve benzeri yemekler için harika tarifler elde ediyorsunuz. Hepimizin bildiği falafel köftesi bunun en güzel örneklerinden biri.

Lübnan mutfağında nohuttan yapılmış farklı lezzetlere ve mezelere rastlamak çok mümkün. İşte ben de buradan ilham alarak nohut unu ve patlıcanı bir araya getirdim bu kez.

Nohutları bir gece önceden ıslatıp ardından kavurma yardımıyla elde edilen nohut unu yavaş yavaş sofralarımızda yerini almaya başladı. Buğday ununu tüketemeyenler için bu tarz alternatifler çok işe yarıyor. Nohut unuyla birçok başka tarifi de hazırlamanız mümkün. Pankek, krep, ekmek gibi besinlerinizi hazırladığınızda glütensiz yiyecekler elde etmiş oluyorsunuz.

Bu tarz alışılmışın dışına çıkıp farklı bir şey denediğiniz tarifleri lezzetli bir sosla taçlandırmakta fayda var. Köftelerimiz için harika bir sos hazırlayarak bu tarifi hem yiyecekleriniz yanında atıştırmalık olarak dilerseniz de ana yemek olarak tüketebilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun.

Malzemeler:

Köftesi için:

1 kase nohut unu

1 kase közlenmiş patlıcan

1 adet kuru soğan

Yarım demet dereotu

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

1 kase domates sosu

1 adet sarımsak

1 adet közlenmiş biber

1 çay kaşığı tuz

5-6 tane dereotu

Nasıl yapılır?

Nohut ununu bir kaseye alalım ve közlenmiş patlıcanları, kuru soğanı çok küçük doğrayalım.

Dereotunu ince ince kıyalım ve kaseye alıp karıştıralım.

Pul biber, karabiber, kimyon ve tuzu ekleyerek bütün malzemelerin iyice karıştığından emin olalım.

Küçük bir kaseye çok az sıvı yağ ekleyelim köftenin ellerinize yapışmaması için hafif ellerinizi yağlayarak ceviz büyüklüğünde nohut köfteleri yuvarlayalım, orta kısmına işaret parmağımızla bastırarak şekil verelim.

Sosu pişireceğimiz kaba alalım ve iyice kaynatalım daha sonra ezdiğimiz sarımsağı ve tuzu ekleyerek güzelce karıştıralım.

Köfteleri üzerine sos gelecek şekilde pişirme kabına yerleştirelim ve közlenmiş biberi ekleyip kapağını kapatalım.

Kısık ateşte ortalama 15 dakika kadar pişirelim daha sonra servis ederken üzerine dereotları serperek servis edelim. Afiyet olsun...

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