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Kuzu etinin mantarlı serüveni: Mantarlı kuzu et tava

#Kuzu Eti#Mantarlı Kuzu Eti Tava#Ankara Tava

Sevgili lezzetsever dostlarım... Bu hafta hem kuzu eti hem mantar hem de arpa şehriye sevenleri bir araya getirecek bir tarifle geldim: Mantarlı kuzu et tava. Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri olarak kabul edilen ve Ankara tava olarak da adlandırılan bu tat, özellikle başkentte kendine has bir üne sahip. Tarihi Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan bu tarif, o dönemlerde bayramlarda ve özel günlerde sıkça yapılırmış. Kuzu etinin mantar, yeşil biber, soğan ve sarımsak gibi sebzelerin harmanlanmasıyla hazırlanan bu yemek, saray mutfağının zengin yemek kültürünün bir parçası olarak günümüze kadar ulaşmış. Osmanlı mutfağından bize miras kalan bu lezzet, her ne kadar geleneksel tariflere sadık kalınarak yapılsa da sonzamanlarda modern mutfakların da ilgi odağı olmuş durumda.Öyle ki damak çatlatan bu lezzet, son yıllarda, birçok otel verestoranın menüsünde kendine yer bulmayı başardı bile.

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Lezzetiyle sofraları süsleyen bu yemek, kuzu etinin narin dokusunu ve mantarın toprağımsı aromasını ustaca birleştiriyor. Anadolu’nun tarımsal zenginliğinin ve kültürel birikiminin bir temsilcisi olan mantarlı kuzu et tava hem sade bir akşam yemeği olarak hem de özel davetlerde baştacı olacak bir lezzet sunuyor. Bu yemeğin ardında yatan tarih ve köken bilgisi, her lokmada Anadolu’nun derinliklerini hissetmenizi sağlıyor.

Sonuç olarak, mantarlı kuzu et tava, geleneksel malzemelerle modern damak tadını birleştiren bir şaheşer olma özelliği taşıyor. Bu yemek, Anadolu’nun tarihine ve doğal zenginliklerine saygının bir ifadesi olduğu gibi, sofraların da vazgeçilmezi olmaya devam edeceğe benziyor.

Bildiğiniz üzere ben hazırladığım her reçetenin tarihi kadar detaylarına da özen gösteririm. Bu nedenle yemeğin yapım aşamaları ve püf noktaları da benim için oldukça önemlidir. Gelelim detaylara… Mantarlı kuzu et tava, basit ama özen gerektiren bir yemektir. Kuzu etinin önce yağda kavrulması, ardından su eklenerek yumuşayıncaya kadar pişirilmesi gerekiyor. Ardından etler, mantarlar, soğan, sarımsak ve baharatlarla birleştiriliyor. Tabii şehriyeleri eklemeyi unutmamak şart. Son olarak, sıcak suyu ekleyip kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriliyor. Servis öncesinde maydanoz veya nar taneleri ile süsleyebilirsiniz. Haydi, şimdi yapım aşamalarına geçebiliriz.

Sorularınız, merak ettikleriniz ve diğer leziz tariflerime ulaşmak için beni Instagram’da @cheffyildiz hesabımdan takip edebilirsiniz.

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Kuzu etinin mantarlı serüveni: Mantarlı kuzu et tava


Malzemeler

500 gram kuzu eti (kuşbaşı doğranmış)
250 gram mantar (dilimlenmiş)
1 adet soğan (iri doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
2 adet yeşil biber (doğranmış)
2 su bardağı arpa şehriye
3-4 yemek kaşığı sıvıyağ
Tuz, pul biber, muskat (isteğe göre)
2 su bardağı sıcak su

Üzeri için

2-3 dal taze maydanoz
Nar taneleri

Yapılışı

. Geniş bir tencereye sıvı yağı ekleyip kızdırın. Kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kavurun. Ardından üzerini geçeçek kadar su ilave edin ve etler yumuşayıncaya kadar pişirin.

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. Dilimlenmiş mantarları ayrı bir tavaya alın mantarlar suyunu salıp çekinceye kadar pişirmeye devam edin. Ardından bir tabağa alarak bekletin.

. Şehriyeleri aynı tavada kavurup ardından bir tabağa alın.

. Tencerede iyice suyunu çekmiş etlerin üzerine iri doğranmış soğanları, biberleri ve ezilmiş sarımsakları ekleyerek hafif karıştırın. Ardından şehriyeleri, mantarları sonra da tuz, muskat ve pul biberi ilave ederek tatlandırın.

. Son olarak, sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın.Kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin.

. Piştikten sonra ocaktan alıp üzerine taze maydanoz ve nar taneleri serpiştirerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

 

#Kuzu Eti#Mantarlı Kuzu Eti Tava#Ankara Tava
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