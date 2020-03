Kuşbaşı etin sebzelerle müthiş birlikteliği: Şehzade kebabı

Geçen haftaysa şeflik anılarımın zirvesine taşınabilecek çok güzel bir etkinliğin içerisindeydim. Darülacezede yaşayan yaşlılarımızla birlikte ekmek yaparak onların sevgi dolu dünyalarına eşlik etme fırsatı buldum. Onlarla beraber güzel bir etkinlikte buluşmak beni çok keyiflendirdi. Hem anlattıkları hikayeleri dinlemek, hem de onların maharetli ellerinden çıkan tariflere yol göstermek farklı bir bakış açısı geliştirmemi sağladı. Fırsat bulduğunuzda bence bu zor dünyada yaşamayı başarmış, çok kıymetli büyüklerimizin size anlatacaklarını dinleyin. Onlardan duyacağınız her bir anı o kadar değerli ki, onlardan hiç görmediğiniz, belki de fark etmediğiniz yeni bir dünya keşfedebilirsiniz.

Keyifli bir haftanın döngüsü içerisindeyken elbette ki kıymetli Lezizz okuyucularım için de şahane bir tarif hazırladım. Mutfağımızda o kadar kebap çeşidi bulunuyor ki hangisini yapacağıma karar vermekte zorlanıyorum. Ana malzemeleri aynı olsa da pişirme şekillerinden ve ortamlarından dolayı lezzetinde büyük değişiklikler oluyor. Bu sefer tüm sebzeleri önce parça parça kızarttığımız, daha sonraysa etle beraber kavurduğumuz şehzade kebabını sizinle paylaşmak istiyorum. Üç farklı pişirme işlemi sonrasında tadı katlanarak artan şehzade kebabı akşam için güzel bir alternatif haline geliyor. Şimdiden afiyet olsun!



Dip Not: Bol tarifli, yorucu ama çokça memnun olduğum keyifli geçen son birkaç haftamın sonu 8 Mart’a Dünya Kadınlar Günü’ne bağlanıyor. Okuyucularım arasında bulunan şahane kadınların hepsini buradan selamlıyorum. Gücümüzün ve yapabileceklerimizin farkına vardığımız daha nice özel günlerimizin olması dileğimle…

Malzemeler;

300 gram kemikli kuzu kuşbaşı et

2 adet orta boy patlıcan

2 adet tatlı kıl biber

1 adet kırmızı biber

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kekik

8 adet çeri domates



Patlıcanları alacalı şekilde soyun ve küp küp doğrayıp kararmaması için tuzlayın. Daha sonra patlıcanların suyunu biraz akıttıktan sonra güzelce kurulayın ve kızartmaya başlayın. Kızaran patlıcanları havlu kağıt koyulan servis tabaklarının üzerine alıp, yağını çektirin. Aynı şekilde biberleri küp küp doğrayın ve yağda kızartarak bir kenara alın. Başka bir tencerenin içerisine etleri koyun ve kavurun. Etler suyunu çekince üzerine yağını ekleyin. Küp küp doğranan soğanı da ilave ederek biraz kavurun. Sarımsağı da ekleyerek kızartılan patlıcan ve biberleri ekleyin. Çok hafif kavurduktan sonra fırın kabına koyun. Başka bir kabın içine salça ve sıcak su ekleyerek, sos kıvamına getirin. İçine tuz ve kimyon ekleyin. Sosu tekrar karıştırdıktan sonra yemeğin üzerine dökün. Çeri domatesleri de ekleyerek, üzerine kekiği iyice serpin. Önceden ısıtılan fırında ortalama 20 dakika kadar pişirin.



Haftanın Püf Noktası: Evde kendi kendinize et suyu yapmak isterseniz sebzelerden faydalanabilirsiniz. Et suyunun içine soğan, kereviz sapı gibi sebzeleri eklerseniz hem aromalı hem de vitamin değeri yüksek bir et suyu hazırlamış olursunuz.