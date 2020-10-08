Kurabiye canavarlarına özel tarif: Damla çikolatalı kurabiye

Mükemmel bir kurabiye için atlanmaması gereken bazı ipuçları bulunuyor tabii. Örneğin; “Margarin mi yoksa tereyağı mı kullanmalıyım?” diye düşünüyorsanız elinizdeki margarini hemen yerine bırakmanızı tavsiye ederim. Hatta margarini mümkünse mutfakta çok kullanmamanızı dahi önerebilirim.

Özellikle kurabiye hamurlarındaki o kıtırlığı ve ağızda dağılmasını tereyağı sağlıyor. Güzelce kabarması için mutlaka kabartma tozu kullanmak ve içini bol malzemelerle süslemek de büyük önem taşıyor. Hamurunuzun daha lezzetli olmasını sağlamak için de mutlaka katlama usulüyle yoğurmanız gerekiyor. Pişirmeden önce hamuru bir yarım saat kadar buzdolabında bekletirseniz beş çaylarınız için daha şahane kurabiyeler elde edebilirsiniz.

Kurabiyelerle ilgili temel adımları ve püf noktalarını öğrendikten sonra tarif detaylarına geçebiliriz. Kokusuyla dahi sizi mutlu edecek damla çikolatalı kurabiyenin içine ben biraz da granül kahve kattım. Çikolatayla birbirlerine çok yakıştıklarını düşünüyorum. Ağızda dağılan şahane lezzetli bir kurabiye ortaya çıktı. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Sorularınız ve merak ettikleriniz için Instagram hesabım olan @cheffyildiz'dan bana ulaşabilirsiniz.

Malzemeler:

3,5 su bardağı un

220 gram tereyağı

Yarım su bardağı şeker

1,5 su bardağı öğütülmüş ceviz

1 yumurta

1 su bardağı damla çikolata

5 gram kabartma tozu

15 gram granül kahve

Yapılışı:

Damla çikolatanın bir kısmını ayırıp geri kalan tüm malzemeleri karıştırıcıya alın ve çok ağır seviyede karıştırın.

Karışımı tezgah üzerine alıp biraz elinizle yoğurun.

Ardından hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın ve üzerine avucunuzun ortasıyla bastırın.

Kalan damla çikolata ile üzerini süsleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.