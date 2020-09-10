Kökleri mitolojiye uzanan bir kahraman: Taze incir tatlısı

Ege ve Akdeniz bölgesinde yetişen incir meyvesi lezzetli olduğu kadar da şifa kaynağıdır. Tadı baskın bir meyve olduğu için genellikle tatlılarda kullanılan incir aslında tuzlu tatlarla da yakaladığı uyumla sizi şaşırtabilir. Öyle ki peynir, et, jambon, zeytin ve sarımsak gibi malzemelerle buluştuğunda eşsiz Akdeniz salataları ya da et yemekleri ortaya çıkarabilirsiniz. Ayrıca içerdiği bol lif ve vitaminler sayesinde incir, kemiklerin güçlenmesini sağlarken, kanser ve koroner kalp hastalıklarına karşı da koruyucu olduğu düşünülüyor.

Neolitik kazı alanlarında keşfedilen incir ağacı, aslında köklü geçmişiyle ne kadar faydalı bir besin olduğunu gösteriyor bizlere. Asya’da bulunan dut ailesinden gelen incir ağaçları, eski dönemlerde yalnızca Batı Asya ve Mısır’a özgü olarak değerlendirilse de ilerleyen zamanlarda Avrupa’da da yetiştirilmiştir. Ayrıca incir ağacının Tanrıça Kibele’nin ağacı olarak simgelendiği ve onun tarafından ziyaretçilerine hediye edildiği gibi mitolojik alıntılar da bulunuyor. Diğer yandan beş tane çıkıntıya sahip olan incir yaprağı insan eline de benzetiliyor. Taze incir ağacından koparılırken çıkan süt ise mitolojiye göre doğurganlığın bir simgesi olarak açıklanıyor. Birçok dinsel ve halk arası hikayelerin başrolü olan incir yetiştiği her alanda insanların hayal gücüne dahil olmayı başarmış mucizevi bir meyve aslında.

“Peki, bu kadar hikaye anlattın Yıldız’cım, hani tarif?” dediyseniz hemen bu mükemmel meyvenin tatlısını anlatmaya geçeyim. İnciri mutfakta çok çeşitli şekillerde kullanmak mümkün. İncir tatlısı ise pratik olması sebebiyle benim favorilerimden. Pratik dedim ama elbette bazı püf noktaları da bulunuyor. Öncelikle her zaman yumuşak ve en olmuşlarını yemeği sevdiğimiz incirlerin tatlısı için orta sertlikte olanlarını toplamak gerektiğini belirteyim. Akşamdan şekere yatırılan incirler böylece çabucak yumuşayıp parçalanmayacaktır. Tatlıyı ocakta kaynatırken incirlerin üzerinde biriken köpükleri de mutlaka almak gerekiyor. İncirleri çok fazla kaynatmamayı unutmamak gerek. Benim uyguladığım son püf noktası ise incir tatlısını ocaktan aldıktan sonra üzerini tülbentle örterek, iki gün güneşin altında bekletmek. Tarifi hemen aşağıya ekliyorum. Yaparken hayal gücünüzü eklemeyi unutmayın, şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler:

2 kilogram taze incir

750 gram kadar şeker

Yarım su bardağı su

1 dilim limon

Yapılışı:

Orta yumuşaklıkta seçtiğiniz taze incirlerin üzerine geceden şekeri serpin ve beklemeye alın.

Ertesi gün incirler çok fazla su salmadığı için üzerine su ekleyip ocağa alın.

İncirler kaynarken ara ara üzerinde biriken köpüklerini bir kaşık yardımıyla toplayın.

Biraz sulu kalacak şekilde pişme kıvamı almasını sağlayın.

Ocaktan almadan önce içine bir dilim limon atıp bir taşım daha kaynatın. Daha sonra bir tepsiye dökün.

Tatlının gereken kıvamı alması için üzerini bir tülbentle örterek ortalama 2 gün kadar güneşte bekletin.

İsterseniz kahvaltılarda reçel olarak, dilerseniz de üzerine kaymak ve ceviz ekleyerek tatlı olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.