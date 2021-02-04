Kök sebzelerin gücü adına: Fırında yer elması

Faydaları saymakla bitmese de yer elmasını sevene pek rastlanmaz. Yiyenler de içindeki vitaminden faydalanmak için tüketir genelde. Cilt güzelliğinden tutun da bağırsak sağlığına; bağırsak sağlığından böbreklerin düzenli çalışmasına kadar birçok alanda fayda sağlıyor. İçinde yine bol miktarda A, C, E vitamini bulunduğundan vücuttaki serbest radikallerin dışarı atılmasına yardımcı oluyor. Ne varsa toprağın altında var. Kök sebzelerin faydaları saymakla bitmiyor. Kendi de bir kök sebze olduğundan bu faydalardan o da nasibini almış. Yer elmasını pişirerek tüketmeye alışkın değiliz ama pişirdiğinizde tadı biraz patatesi andırıyor diyebilirim. Bu tarife özel hazırladığım güçlendirici yan malzemelerle de siz söylemeden, yer elması yediğini neredeyse kimse anlamayacak.

Malzemeler:

12 adet yer elması

Hamuru için:

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı un

2 yemek kaşığı tereyağı

Bir tutam tuz

1 adet yumurta

Sosu için:

2 yemek kaşığı portakal suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

Süslemek için:

2 adet pirinç patlağı

1 tatlı kaşığı toz biber

2 yemek kaşığı labne ya da beyaz peynir

Nasıl yapılır?

Yer elmalarını güzelce yıkayalım ve dış yüzeylerini ince olacak şekilde soyalım.

Daha sonra bir kaseye alarak üzerine portakal suyu zeytinyağı tuz ekleyip bekletelim.

Tencereye sütü suyu tereyağını ve tuzu ekleyerek karıştıralım.

Kaynama seviyesine geldikten sonra ununu ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar orta ateşte kavuralım.

Hamurun altını söndürüp ocağın üzerinden alarak soğumaya bırakalım.

Yumurtayı ayrı bir kapta çırparak soğuyan hamurumuza karıştırarak ekleyelim.

Fırın tepsisine yağlı kağıdı serelim ve hazırlamış olduğumuz hamurdan birer yemek kaşığı alarak 12 adet yer elmasını içine alacak şekilde eşit şekilde tepsiye dizelim.

Yer elmalarını hamurun tam orta kısmına yerleştirip önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim.

Fırından aldıktan sonra kenarlarına labne sürelim.

Pirinç patlağını elimizle ezerek pul biber ile karıştıralım.

Labne sürdüğümüz yere gelişi güzel dağıtarak servis edelim.

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