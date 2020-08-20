Kış yemeklerinin sırrı yazın emeğinde saklı: Domates sosu

Ağustos ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu sıralar tam da domates sosu hazırlama zamanı. İsterseniz komşularınızla, isterseniz aile üyeleriyle toplu bir şekilde bu soslardan hazırlayabilirsiniz. Keyifli vakit geçirmenin yanında birlikte bir şeyler yapmanın tadını da keşfetmiş olursunuz. :)

“Peki domates seçerken nelere dikkat etmeliyim Yıldız?” derseniz de size bir sır vereyim. Domates sosu yaparken özellikle Çanakkale domateslerini tercih etmeye çalışın. Bu domatesler diğerlerine göre hem daha etli hem de daha az sulu olduğu için sos yaparken işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Çok merak edeceğinizi düşündüğüm bir başka konu da kavanozlara koyma işlemi. Kavanozlarınızı sosla doldurmadan önce mutlaka dezenfekte etmenizde fayda var. Kavanozları bulaşık makinesinde yıkayıp işe başlarsanız domates soslarınızın ömrünü uzatmış olursunuz. Ayrıca mutlaka kavanoz kapağı yedeklemeyi unutmayın. Bozuk kapaklar tam iş ortasında bütün planlarınızı değiştirebiliyor. Çünkü hava alan kavanozlar patlayabilir ya da en iyi ihtimalle bozulabilir. Bu da bütün emeğinizin boşa gitmesi demek. Kavanozları doldururken unutulmaması gereken noktalardan biri de kapağını sıkıca kapatmaktır. Doldurma işlemi bittikten sonra bir havluyla kavanozu tutup, ters çevirerek kapağının kapanıp kapanmadığını test edebilirsiniz.

Benim yaptığım tarifle domates sosları hazırlamak isterseniz hem makarnalara hem de menemene çok yakıştığını söyleyebilirim. :) Lezzetli ve sağlıklı domates soslarını başka tariflerde de kullanarak yemeklerinizi efsane hale getirebilirsiniz. Yapanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun.

Malzemeler:

5 kg domates

500 g kırmızı biber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 yemek kaşığı kimyon

Yapılışı:

Domatesleri güzelce yıkayın ve kabuklarıyla birlikte iri parçalar halinde doğrayın.

Büyükçe bir tencerenin içine alın. (Ben genelde soymuyorum, Çanakkale domatesinin kabuğu kalın olduğu için kaynadıktan sonra yüzeye çıkınca süzgeç yardımı ile alıyorum ama siz dilerseniz soyabilirsiniz.)

Tencereye aktarırken domatesleri tuzlayın. Ardından kapağını kapatın ve 3-4 saat kadar oda sıcaklığında suyunu salmasını bekleyin.

Daha sonra ocağın altını açın ve ağır ateşte domatesleri pişirin. Sık sık karıştırın.

Aynı şekilde biberleri küp küp doğrayıp domateslere ekleyin. Ortalama 1 saat kadar pişirdikten sonra içine şekeri ve kimyonu ilave edin. Ardından biraz daha pişirin.

Menemenlik olacakları kavanoza doldurun, çorbalar ve yemekler için kullanılacak olan sosu ise güzelce blender'dan geçirin.

Sıcak sıcak kavanozlara pay edin. Üzerlerine birer parmak zeytinyağı gezdirin.

Kapaklarını kapatarak ters çevirin ve bir gece dinlendirin. Böylece kavanozlar daha iyi vakumlanacaktır. Ardından buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.