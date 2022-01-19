Kış aylarının gözdesi: Cennet hurmalı keşkül

Köken olarak Abanozgiller ailesine mensup olan cennet hurması, Asya’da Japon hurması veya Cava elması olarak biliniyor. Ülkemizde Trabzon hurması ve Hatay hurması olarak da anılan bu meyve, başta Akdeniz bölgesi’nde olmak üzere, Karadeniz, Ege hatta İç Anadolu’da da yetişiyor.



Kökleri çok eskiye dayanan bu meyvenin tam olarak anavatanı bilinmiyor fakat araştırmaların sonuçları bize 500‘lü yıllarda Japonya’da hurma çekirdeklerinin fosillerinin bulunduğunu söylüyor. Öncesinde de hurma fidanlarının Çin’den Japonya’ya taşındığına dair rivayetler de var tabii. Ülkemize ise 1900’lü yılların başında liman şehri olan Hatay üzerinden geldiği biliniyor. İpekyolu ticareti ile Anadolu’ya yayıldığı da diğer söylentiler arasında.



Türkiye’de çoğunlukla “Hachiya” ve “Fuyu” adlı türleri mevcut olan cennet hurmaları, hepsi aynı gibi görünse de birbirinden farklı özellikler taşıyor. Hachiya hurmaları Karadeniz’de yetişirken, daha beyaza yakın turuncumsu bir iç renge ve kekremsi bir tada sahip oluyor. Ayrıca hasattan hemen sonra yumuşatma işlemlerinden geçirilerek yeniliyor.Hatay’da yetişen Fuyu hurmaları ise çikolata renginde ve doğal şekerli tadıyla yetişirken, yumuşatılmadan sahip olduğu sert formuyla tüketiliyor. Tadına da doyum olmuyor.



Daha çok Kasım, Aralık ve Ocak aylarında yetişen ve tezgahlara düşen bu kıymetli meyve, tam bir C vitamini deposu olmasıyla tanınıyor. Cennet hurması, göz sağlığını desteklediği gibi, mide ve bağırsak gibi sindirim sistemi sorunlarını da önlemeye yardımcı oluyor. Kalbi koruyucu özellik taşıyan bu meyve, ayrıca içerdiği yüksek orandaki bakır ile bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu dengede tutmaya yardımcı cennet hurmasının, kansere karşı önemli koruyucu etkisi de bulunuyor. Kansızlık problemine karşı vücudu desteklediği bilinen bu hurma, safra kesesini rahatlatmasıyla da vücut sağlığı için mutfaklardan eksik edilmemesi gereken besinlerden biri halini alıyor.



Bu meyvenin seveni olduğu kadar sevmeyenine de oldukça sık rastlanıyor tabii. Fakat bu denli faydalı bir meyveyi sevmemek haksızlık olacaktır diye düşünüyor ve buraya cennet hurması sevenlerini bir kez daha kendine aşık edecek, sevmeyenlerinise gönlünü fethedecek bir tatlı tarifi bırakıyorum; cennet hurmalı keşkül. O bal rengiyle sonbahar ve kış aylarına çok yakışan bu lezzet, eminim favoriniz olacak. 



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Malzemeler

1 litre süt

1 adet krema

1 su bardağı şeker

2 yumurta sarısı

3 yemek kaşığı badem unu

2 yemek kaşığı nişasta



Üzeri için;

3 adet hurma

Yarım limon suyu

3 yemek kaşığı şeker

Yarım çay bardağı su



Yapılışı

Derince bir tencereyi ocağın üzerine alın. Süt, krema, şeker,yumurta, nişasta ve badem unu ekleyerek kısık ateşte pişirin.



Muhallebi kıvamına geldiğinde servis edeceğiniz bardakların yarısına kadar eşit şekilde doldurup soğumasını bekleyin.



Hurmaları soyun ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar rondoda çekin.



Diğer yanda tencereye şeker, su, limon ve hurmaları alarak koyu bir kıvam alıncaya kadar pişirin. Son olarak bardaktaki muhallebilerin üzerine eşit şekilde paylaştırın.



Daha sonra buzdolabında bekletip üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.