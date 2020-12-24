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Haber Giriş: 24.12.2020 - 13:18 | Son Güncelleme:

Kırmızı meyve aşkına: Frambuazlı kakaolu kek

Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
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Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
Kırmızı meyve aşkına: Frambuazlı kakaolu kek
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Çay ve kahve sohbetleri en güzel nasıl neşelenir derseniz size leziz bir dilim kek ile derim. Sade kakaolu kekler dünyanın en beğenilen lezzetlerinin başında gelirken içine biraz frambuaz ekleme fikri işi daha da cazip hale geliyor. Haydi o zaman tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.

Kırmızı meyveler en çok ne ile yakışıyor derseniz size kesinlikle kakao derim. Mis gibi yumuşacık bir kekin içinde ahenkle pişen kırmızı meyveler damakta mükemmel bir tat bırakıyor. Tamamı kakaolu keklerden içi bayılanlar için de meyve aromaları ferah bir etki yaratıyor. Çay ve kahve saatleri için harika bir alternatif olurken üzeri süslendiğinde yine çok şık bir sunuma dönüşüyor.

Daha önceden dolapta beklettiğiniz frambuaz, yabanmersini gibi meyvelerinizi çok rahatlıkla kekleriniz içinde kullanabilirsiniz. Böylelikle dışarıdan sıradan bir kek gibi görünürken yiyenleri çok rahatlıkla şaşırtabileceğiniz ve içinden bir dilim daha almak isteyecekleri bir karışım elde edersiniz. Yumuşacık bir keke kim hayır diyebilir ki?

Bu tarz meyveli kekleri hazırlarken dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi hamurun içinde meyveleri çok fazla ezmemek. Onları püre haline gelinceye kadar karıştırmamaya özen gösterin. Ağıza bütün olarak gelmeleri bizim için önemli. Şimdi dilerseniz tarife geçelim.

Malzemeler:

1,5 su bardağı un

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet limonun kabuğunun rendesi

1 kase dondurulmuş meyve

1,5 su bardağı şeker

10 gram kabartma tozu

5 gram vanilya

25 gram kakao

Üzeri için:

Pudra şekeri

Orman meyveleri

Nasıl yapılır?

Şekerle yumurtayı mikser yardımıyla güzelce çırpın daha sonra süt ve sıvı yağı ekleyerek biraz daha çırpın.

Unu elekten geçirerek azar azar ekleyip hafifçe karıştırın limon kabuğu rendesini kabartma tozu vanilya ve kakaoyu ekleyip güzelce karışımı harmanlayın.

Kek kalıbını yağlayın hazırlamış olduğunuz meyvelerin üzerine bir tutam un serpin.

Kek karışımının bir kısmını kalıbına dökün meyvelerin yarısını aralara serpiştirerek ekleyin.

Kalan karışımı da dökerek kalan meyveleri ekleyin.

180 derecelik fırında ortalama 40 dakika kadar pişirin.

Keki fırından alıp soğumasını bekledikten sonra pudra şekeri dökün ve kalan meyvelerle üzerini süsleyin. Afiyet olsun...

Beni Instagram’dan takip etmek isterseniz: @cheffyildiz

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Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
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