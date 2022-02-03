Kestane lezzeti çay saatine taşınıyor: Kestane soslu kek

Dışı çıtır kabukla kaplı içi ise ağızda eriyen ve ipeksi dokusuyla mest eden kestane, çerez gibi tüketmenin yanı sıra enfes tariflerde kullanılmasıyla da oldukça popüler bir besin kaynağı. İçerdiği yüksek lif, çeşitli mineraller ve B1, B2 ve C vitaminleri ile vücuda inanılmaz katkılar sağlayan kestane, aynı zamanda sağlıklı ve doyurucu bir besin olma özelliği taşıyor. Anlayacağınız boşuna çok sevmiyorum kestaneyi.

Soba üzerinde pişirilen kestaneler günümüzde nostaljik bir anı olarak kalsa da hala birçoğumuz için kışın vazgeçilmezlerinden biri. Kestaneyi televizyon karşısında film keyfi yaparken yemeyi tercih ediyorsanız her birini üzerine bıçak yardımıyla incecik bir çizik atıp bir sac üzerinde közleyebilir ya da bir tepsi ile fırınlayabilirsiniz. Fakat kestaneyi tatlılarda kullanacaksınız çok daha keyifli yöntemler izleyebilirsiniz.

Şimdi, kestane tadının ve aromasının damağınızdan geçtiği bir kek hayal edin. Bir dilimiyle dahi müthiş bir damak şöleni yaşatan bir kekten bahsediyorum; kestane soslu kek. Bu tarifimi, kestaneli kekin dokusunu pekmez, fındık, tarçınla uyumunu ve kestane lezzetinin damakta bıraktığı esintiyi deneyimlemek isteyenler için paylaşıyorum. Daha önce kestaneli kek tatmadıysanız, çok fazla şey kaçırıyor olabilirsiniz. Hemen benim tarifimle nefis bir kestaneli kek yapmak için kolları sıvamaya ne dersiniz?

Her diliminde kek yemenin tüm hazzını yaşatan kestane soslu kekimi, eminim çocuklarınız da çok sevecek. Kahvenin yanına çok yakışan bu kek, çaylarınızı yudumlarken de keyifli bir atıştırmalık olacak.

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Malzemeler

Kestane sosu için;

300 gr kestane

2 yemek kaşığı pekmez

2 yemek kaşığı sıvıyağ

Yarım çay bardağı su

1 tutam tarçın

Keki için;

2 su bardağı un

3 yumurta

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı şeker

1 su bardağı sıvıyağ

2 yemek kaşığı kıyılmış iç fındık

2 yemek kaşığı kestane sosu

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Yapılışı

Kestaneleri soğuk suda yıkayın ve bir bıçak yardımı ile üstlerine hafif bir çizik atın.

Kestaneleri bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyip ocakta yumuşayıncaya kadar pişirin.

Kestaneler soğuduktan sonra iç ve dış kabuklarını soyun ve rondoya alıp üzerine pekmez, sıvıyağ, tarçın ve su ekleyerek karıştırın. Sos kıvamına geldiğinde bir kaşık yardımı ile bir kaseye alın.

Genişce bir kaseye yumurtaları kırın ve üzerine şekeri ekleyin. Rondoda şeker eriyene kadar çırpın. Oda sıcaklığındaki sütü ve yağı ekleyerek çırpmaya devam edin.

Elediğiniz unu, kabartma tozunu, kakaoyu ve vanilini ilave edip spatula yardımı ile karıştırın.

Karışıma hazırlamış olduğunuz kestane sosu ve fındığı da ekledikten sonra tüm malzemeleri iyice karıştırıp yağlamış olduğunuz kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 35-40 dakika kadar pişirin.

Soğuyan keki kalıptan alarak üzerine kalan kestaneli sosu ve dilediğimiz meyveleri ekleyip servis edebiliriz. Afiyet olsun.