İsimleri farklı olsa da lezzeti aynı: Pirinçli bademli börek

Diğer böreklerden farklı olarak tavada ya da fırında pişmeyen bu şahane börek, yağda kızartılması nedeniyle bazı bölgelerde “zeytli börek” adıyla da anılıyor. Bizim oraların en meşhur yemekleri olan lebeniye çorbası ve şirini çorba yanına da öyle güzel eşlik eder ki, farkında olmadan parmaklarınızı bile yiyebilirsiniz. Çiğ böreğe çok benzeyen görüntüsü aslında bu böreği çiğ böreğe kardeş olarak değerlendirmenizi de sağlıyor. Her bölgede farklı bir isme sahip olan bu böreğin Kilis'te "kırk semseği" olarak adlandırılmasının da aslında bir sebebi bulunuyor. Özel günlerde sıklıkla yapılan bu börek aynı zamanda ölen kişinin ardından 20'nci ve 40'ıncı günlerinde de hazırlanarak eşe dosta dağıtılıyor. Halk arasında bir de bu börek kızartılırken kokusunun ulaştığı yerlerde meleklerin dolaştığı ve kokuyu alan insanların sevap kazanacağına dair bir inanış da bulunuyor.

Çok ince şekilde açılan hamuru sayesinde çabucak kabararak pişen pirinçli bademli börek, aslında sadece iç malzemesine eklenen pirinç ile diğerlerinden ayrılıyor. Benim bu böreği yaparken oldukça kolay bir püf noktam da bulunuyor. Hamurunuzu güzelce açarak tezgaha yaydıktan sonra iç malzemelerini koyun. Daha sonra açtığınız öbür parça hamuru da üzerine yayın. Bir su bardağını iç malzeme koyduğunuz bölgelere bastırarak hamuru kesin. Böylece börekleriniz harika yuvarlaklar haline gelerek hemen yağda kızartılmak için hazır olacak. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınız ve merak ettikleriniz için @cheffyildiz hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.

Malzemeler:

İç harcı için:

150 gram kıyma

Yarım su bardağı pirinç

Yarım kase badem

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 su bardağı su

Hamuru için:

500 gram un

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Bir tutam tuz

Yapılışı:

Unu yoğurma kabana alın ve orta kısmını çukur olacak şekilde elinizle açın. Daha sonra yumurtayı ve sıvı yağını ekleyin.

Bir su bardağı suya tuzu ekleyip karıştırın ve hamuru yavaş yavaş bu sudan ekleyerek kıvama gelince kadar yoğurun. Toparlayıp üzerini kapatıp bir saat kadar dinlendirin.

Hamur dinlenince dört eşit parçaya bölün ve yuvarlayarak üzerini kapatıp 10 dakika kadar daha bekletin.

Dinlenen hamuru oklava yardımı ile açabildiğiniz kadar açın ve dört adet yufka elde edin.

Kıymayı tencerede kavurun. Suyunu iyice çektikten sonra kıymaya tereyağını ekleyin ve kavurmaya devam edin. Daha sonra önce suda yıkayıp beklettiğiniz pirinçleri ekleyip kavurma işlemini sürdürün.

Ardından bademleri ayrı bir tavada kavurup üzerine yerleştirin. Tuz, karabiber ve suyu ekledikten sonra hepsini kavurup kapağını kapatın, kısık ateşte pişmeye bırakın. Piştikten sonra biraz dinlendirip bir kaseye alın.

Açtığınız yufkayı tezgaha serin ve iç harçınızdan bir yemek kaşığı kadar aralıklarla yerleştirin. Yufkayı üzerine serin ve bir su bardağı yardımıyla yuvarlak şekillerde kesin. Yapışmayan yerlerini eliniz yapıştırabilirsiniz. Diğer iki yufkayı da aynı şekilde hazırlayın.

Yağı kızdırın ve börekleri kızartın. Çok ince olduğu için hemen kızaracaktır. Son olarak peçetenin üzerine alıp fazla yağını alın ve sıcak olarak servis edin.