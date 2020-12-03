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Haber Giriş: 03.12.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

İlaç niyetine ekşili çorba

Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
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Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
İlaç niyetine ekşili çorba
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Bu hafta size zengin malzemeleriyle kış aylarında içinizi ısıtacak tam bir şifa kaynağı ekşili çorba ile geldim. Lezzetiyle de sofralarımızın vazgeçilmezi olacak. Aynı zamanda içindeki sağlık kaynağı malzemeler birleşerek harika bir vitamin deposu oluyor.

Çoğu zaman alıştığımız tariflerin dışına çıkmak istemeyiz ancak bu defa farklı. Geçtiğimiz günlerde yaptığım Hatay ziyaretimde halk pazarına uğrama fırsatım oldu. Sebze tezgahlarının yanından geçerken gördüğüm kabakları es geçemedim.

Doğal yetişmiş, tazecik kabaklardan almadan edemedim. Tezgaha özenle yerleştirilmiş kabakların faydaları aklımdan geçerken o sırada tezgahın arkasındaki abla kabağın faydalarını bir bir sıralamaya başlamıştı bile.

O gün o abladan neler öğrendim derseniz:

Özellikle pandemi döneminde bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi açısından besin değeri yüksek bir sebze kabak. Ayrıca protein içerdiği için doyuruculuk ve tok tutma özelliğine sahip. Bununla birlikte yağ oranı da oldukça düşük. Bu özelliği ile kalp ve damar sağlığı açısından oldukça faydalı bir besin.

Çorbada kullandığım ve dünya mutfağında oldukça önemli bir yere sahip kabak, hemen hemen her mevsim rahatlıkla bulabileceğimiz bir sebze.

Malzemeler:

1 su bardağı erişte

Yarım su bardağı yeşil mercimek

1 adet ekşilik kabak

1 adet kuru soğan

Yarım çay bardağından biraz az nar ekşisi

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Kabağımızı güzelce yıkayıp ortadan ikiye keselim.

İçerisindeki çekirdekleri bir kaşık yardımı ile alalım ve küp küp doğrayalım.

Sıvı yağı tencereye koyalım ve biraz kızdıktan sonra küçük küçük doğradığımız soğanımızı kavuralım.

Daha sonra salçasını ekleyip kavurmaya devam edelim.

Üzerine mercimek ve erişteyi ekleyelim.

Biraz daha kavurduktan sonra küp küp doğradığımız kabaklarımızı ekleyelim.

Tuzunu ekleyelim ve karıştıralım.Üzerini geçecek kadar su ekledikten sonra kapağını kapatarak kısık ateşte pişirelim.

Yemeğimiz piştikten sonra nar ekşisi ekleyip sıcak servis edelim

Afiyet olsun...

Beni Instagram’dan takip etmek isterseniz: @cheffyildiz

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Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
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