İki süper besinin buluşması: Bulgurlu tavuk oturtma

Eski zamanlardan beri hayatımızda olan bulgurun Roma İmparatorluğu’nda bambaşka bir önemi varmış. Romalıların “Cerealis” olarak isimlendirdikleri bulgur, o dönemlerde askerlerin sabah kahvaltısında tükettiği bir besinmiş. Değirmen bulunduktan sonra ise bulgur öğütülmeye ve böylece mutfaklarda yerini almaya başlamış. Araştırma yaparken bulguru en çok tüketen ülke olmamıza oldukça şaşırmıştım. Ama en uzağımızda bulunan İsveçlilerin dahi bulguru bizim gibi tükettiklerini öğrenince şaşkınlığım bir kat daha artmıştı. Bulgurun anavatanı Mezopotamya’yken İsveçlilerin de bu kadar çok seviyor olması beni çok etkilemişti. Hatta İsveç’teki marketlerde çeşit çeşit bulgur bulmak mümkünmüş. Bunun sebebini de orada yaşayan Araplar ve Türklerin yaptığı tanıtıma bağlayabiliriz. Ayrıca sağlıklarına büyük önem veren İsveç halkı böyle bir besin kaynağını tanıdığı gibi mutfaklarına dahil etmeyi de ihmal etmemiş.

Daha önce bulgurla yaptığım tariflerde biraz bahsetmiştim. Bulgur, buğdaydan üretilir ve ayıklama yöntemiyle temizliği gerçekleştirilir. Daha sonra kaynatma işlemi yapılır, bu nedenle de yıkanmasına gerek yoktur. Kaynatılmış olması ayrıca uzun süre bozulmadan korunmasını da sağladığı için raf ömrü geniş olan bir besindir. Kaynatma işlemi sonrasında kurutulan bulgur Güneydoğu’nun en sıcak zamanında damlarda kurutuluyor. Tabii ki seri üretimlerde bu işlem artık fabrikalarda gerçekleştiriliyor. Bol lif kaynağı bulgurun sağlık açısından faydaları saymakla bitmezken, doğal içerikli olması da adını besin listesinde bir numaraya yazdırıyor.

Benim yaptığım bulgurlu tavuk oturtma tarifiyse adeta iki mükemmel besin kaynağının çarpışması gibi oldu. Bulgurla buluşan tavuk hem lezzetini ikiye katladı, hem de sağlık deposu harika bir yemek ortaya çıktı. Bulgur gözünüze basitmiş gibi gelebilir ama bu haliyle ana yemek şeklinde sofraya getirirseniz herkesin beğenisini kazanacağına eminim. Hem et severleri, hem de tahıl severleri aynı noktada buluşturan bu tarifi not almayı unutmayın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Sorularınız ve merak ettikleriniz için Instagram hesabım olan @cheffyildiz'dan bana ulaşabilirsiniz.

Malzemeler:

8 adet tavuk pirzola

2 su bardağı kalın bulgur

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 adet orta boy kuru soğan

2 adet havuç

Yarım limon suyu

4 yemek kaşığı pekmez

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

4 bardağı su

Yapılışı:

Tavukları kalın şeritler halinde kesin ve bol suda yıkayın, süzülmesi için süzgeçte biraz bekletin.

Daha sonra tavukları tuz, pekmez ve limon karışımı içinde güzelce ovalayın ve etleri biraz sosun içinde bekletin.

Bir tencereye sıvı yağı koyup iyice kızdırın ve tavukları kızartın. Ardından üzerine yarım ay şeklinde doğradığınız soğanları ve şeritler halinde kestiğiniz havuçları ekleyerek biraz daha kavurun.

Havuç ve soğanlar yumuşadıktan sonra önceden haşladığınız nohutları ilave ederek çok az kavurun ve üzerine bulguru ekleyin.

Karıştırmadan suyunu ilave edin ve kısık ateşte pişmeye bırakın.

Altını kapatın ve servis edeceğiniz zaman karıştırın. Afiyet olsun.