İki süper besin bir arada: Patlıcan ve kereviz

Benim doğduğum ve yetiştiğim çevrede neredeyse herkes yiyeceklerini organik olarak bahçelerden tüketir. Her şeyin bin bir emekle bir araya getirilip en doğal haliyle tüketildiği bir çevrede haliyle sebze ve meyveler de organik olur. Bahçe mahsulünün yemeğe verdiği lezzet ise bir o kadar farklıdır.

Büyük şehirlerde bu doğallığı sürdürmek biraz daha zor olsa da neyse ki organik pazarlar imdadımıza yetişiyor. İşte ben de geçenlerde gittiğim bir organik pazarda rastladım bu bebek patlıcanlara. Aklıma da hemen hiç şekillerini bozmadan tavada sotelemek geldi. Bazı besinler başlı başına lezzet kaynağıdır. Yemeğin yıldızı gibi hiçbir baharat kullanmasanız da tatları damağınızda kalır. Patlıcan da bunlardan biri.

Lezzetinin yanı sıra faydası da oldukça geniş örneğin içindeki lif miktarı fazla olduğundan sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda demir içeriği de oldukça yüksektir.

Kereviz ise toplum olarak her zaman kökünü kullanmaya alışkın olduğumuz ama saplarını tüketmeyerek çok şey kaçırdığımız bir besin. Neyse ki kereviz sapının ne kadar faydalı olduğu son zamanlarda iyice konuşulur oldu da daha çok insan bundan yararlanabiliyor. Kereviz sapları bu kez benim tarifimde bebek patlıcanlara eşlik etti. Bu benzersiz birleşmenin sonucunda da bir tabak daha yemek isteyeceğiniz bir yemek ortaya çıktı.

Malzemeler:

700 gram küçük patlıcan

4 sap kereviz yaprağı

2 adet orta boy domates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Patlıcanları sap kısımlarını bırakarak alacalı kesin ve daha sonra kararmaması için üzerini biraz tuzlayın.

Pişirme kabına zeytinyağını döküp (sıvı yağ da kullanabilirsiniz) biraz kızmasını bekleyelim ardından patlıcanları tek tek dizin.

Güzelce kavrulan ve suyunu bırakan patlıcanların üzerine soyulmuş-dilimlenmiş domatesleri ardından şeritler halinde doğradığınız kereviz saplarını ekleyin.

Son olarak kereviz yapraklarını da küp küp doğrayarak yemeğin üzerine ekleyin.

Kapağı kapatarak kısık ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin.

Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.

Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.

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