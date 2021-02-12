İçinin güzelliği dışına yansıyan lezzet: Böğürtlen dolgulu yumuşacık çörek

Bu minicik meyvenin nasıl da boyundan büyük lezzetler ortaya çıkardığını gördükçe her çeşidini denemek istiyor insan. İçine girdiği tariflere müthiş bir lezzet katıyor. Kırmızı meyveler her zaman için antioksidan açısından çok zengindir. Bunların başında çilek, böğürtlen, yaban mersini gibi meyveler gelir. Tek başlarına tüketildiğinde sahip oldukları mayhoş tat, fırında kabaran lezzetli bir hamur eşliğinde daha da gün yüzüne çıkıyor.

Bu tarz kırmızı meyveleri çöreklerinizin içinde kullanabilmek için onları bir reçel kıvamına getirmelisiniz. Böylelikle dışı yumuşacık içi akışkan bir tarif elde etmiş oluyorsunuz. Şekerle biraz kaynattığınızda ekşi ve tatlının uyumundan faydalanabiliyorsunuz.

Mis gibi pudra şekeri kokan bu albenili bir çöreğin; yiyenler tadına, bense en çok görüntüsüne bayıldım. Şimdi dilerseniz tarife geçelim.

Malzemeler:

4 su bardağı un

2 adet yumurta

Yarım su bardağı şeker

1 yemek kaşığı yaş maya

Yarım su bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı vanilin

1 tutam tuz

Sos için:

1 kase dondurulmuş böğürtlen

Yarım su bardağı şeker

Nasıl yapılır?

Yumurta ve şekeri mikserde güzelce çırpalım. Daha sonra sütü azar azar ekleyelim biraz daha karıştıralım.Sıvı yağ ekleyelim ve yumurtaları tek tek karışıma ekleyelim. Daha sonra yaş maya ekleyelim.

Unu eleyelim ve içerisine vanilya ile tuzu koyalım. Daha sonra unu karışıma azar azar ekleyelim.Hamuru biraz toparlayalım ve mutfak mikserinden alalım.

Hamuru, unladığımız tezgahın üzerinde alalım ve elimizle biraz yoğurup toparlayalım.Bir kaseye alarak üzerini örtelim ve ortalama 1,5 saat kadar bekletelim.

Sosu hazırlamak için böğürtlenleri pişirime uygun bir kaba alalım.Üzerine şekeri dökelim ve orta ateşte kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirelim ocaktan alıp soğutalım.

Dinlenen hamuru merdane yardımıyla açalım daha sonra su bardağı yardımı ile bastırarak yuvarlak şekiller verelim.

Yaptığımız yuvarlakların ortasını elimizle bastıralım hazırladığımız böğürtlenli sostan tam ortasına gelecek şekilde bir tatlı kaşığı kadar ekleyelim kenarlarına fırça yardımı ile su sürelim.Diğer bir yuvarlak hamur ile üzerini kapatalım açılmaması için elimizle kenarlarını iyice bastıralım.Bütün hamuru aynı şekilde yaptıktan sonra yağlı kağıt koyduğumuz fırın tepsisine çörekleri dizelim.Üzerini örterek 10 dk bekletelim.Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim.

Soğuduktan sonra üzerine balı sulandırarak bir fırça yardımı ile sürelim.Pudra şekerine batıralım ve böğürtlenli sosla üzerini süsleyerek servis edelim. Şimdiden afiyet olsun.

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