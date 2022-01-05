Hem vitamin hem lezzet bombası: Ispanaklı bohça krep

Günümüzde tatlı krepler oldukça revaçta olsa da tuzlu kreplerin gönüllerimizde de sofralarımızda da yeri bir başka. Özellikle çocukların kahvaltıda olmazsa olmazı haline gelen krebi ben bu kez ıspanakla buluşturdum. Böylece hem besleyici özelliğini hem de lezzetini ikiye katladım.



Oldukça pratik yapımıyla hem hafta sonu kahvaltı sofralarınızda hem de çay saatlerinizde kolaylıkla yapabileceğiniz ıspanaklı krep tarifi, ıspanak sevmeyen çocuklarınıza ıspanağı sevdirmek için de keyifli bir yöntem olacak. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.



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Malzemeler

Krep için;

2 su bardağı süt

2 yumurta

8 yemek kaşığı un

1 demet ıspanak

1 yemek kaşığı toz fıstık

1 tutam tuz



İç malzeme için;

400 gr kalça tavuk

350 gr mantar

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 tutam karabiber

1 tutam kimyon

1 tutam pul biber

1 çay kaşığı tuz



Yapılışı

Ispanağı sıcak suda çok az haşlayın ve suyunu süzgeçte iyice süzün. Süzülen ıspanakları mutfak robotundan geçirip püre haline getirin.



Geniş bir kasaye süt, yumurta ve tuzu ekleyip karıştırın, ardından üzerine azar azar unu ilave edin. Son olarak püre halinde olan ıspanağı daha sonra da toz fıstığı ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.



Krep makinasını ısınması için çalıştırın. İyice ısındığında hazırladığınız krep harcından makinanın tam orta kısmına gelecek şekilde döküp çubuğuyla yanlara doğru yayın. Bir tarafı piştikten sonra krebin diğer tarafını çevirip pişirin. Harcınız bitene kadar aynı şekilde krepleri pişirip kenara alın. (Bu harçtan ortalama 12 adet çıkıyor.)



Diğer yanda tavukları haşlayın ve ellerinizle ince ince didikleyin. Tavada yağı kızdırın ve ufak ufak doğradığınız soğanları güzelce soteleyin. Daha sonra küp küp doğradığınız mantarları ekleyin ve biraz suyunu çektikten sonra üzerine tavukları, baharatları ve tuzu ilave edip karıştırın. Biraz soteledikten sonra ocaktan alın.



Pişirdiğiniz kreplerin ortasına bolca hazırladığınız harçtan ekleyip bohça şeklinde sarın. Maydanoz sapları ile bağlayarak servis edin.