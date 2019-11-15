Göz açıp kapayana kadar kaybolan lezzet: Molehiya

Kurutulduktan sonra pazarlarda bulunabilen bu bitki, bir kültürü yansıtması nedeniyle son zamanlarda oldukça ilgi görür hale geldi. Yüksek miktarda vitamin ve mineral içeren molehiya bitkisinin, sağlığa oldukça faydalı olduğu söylenebilir. Bu hafta sizinle, ismini bu özel bitkiden alan molehiya yemeğinin tarifini paylaşacağım. Lezzetiyle damaklarınızı şenlendirirken, faydasıyla da bedeninizi güçlendirecek bu molehiya tarifiyle, topraktan yayılan bir kültüre şahitlik etme fırsatı bulacaksınız.

Molehiyayı kurutulmuş haliyle ya da mevsiminde taze şekilde yapabilirsiniz. Haydi, bu güzel yemeğin tarifine geçelim.

İpucu: Eğer molehiyayı ayıklarken bitki ellerinizi boyarsa ya da yapışırsa, doğal yöntemlerle değil, ilaç kullanarak üretilmiştir. Tüketmemeniz daha sağlıklı olur. Ayrıca yemeğinizin içerisine bir tutam kişniş eklerseniz, benzersiz bir lezzet elde edeceksiniz.

Malzemeler:

300 gram kemikli kuzu eti

7-8 diş sarımsak

500 gram kuru molehiya

2 adet limon

1 adet kuru soğan

1 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı domates salçası

Bir tutam tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

Bir tutam tuz

Yapılışı:

Etleri tencereye alın ve kendi suyunu bırakıp çekene kadar kavurun. Etler suyunu tamamen çekmeye yakınken yağı ekleyin ve küp küp doğranan soğanları tencereye ekleyerek kavurun. Kavrulan soğanlara, salça ve kimyonu ekleyip birlikte kavurma işlemine devam edin. Siyah suyunu çıkardığınız molehiyaları, son kez avucunuz içinde sıkarak tencereye alın. Molehiyalar eklendikten sonra biraz daha kavurun ve ardından yemeğin üstünü geçecek kadar sıcak su ekleyin.

Sosu için sarımsakları iyice dövün ve bir tavada yağ ile kavurun. Tavaya 2 adet limonun suyunu ekleyerek 5 dakika kaynatın ve kaynayan Molehiya tenceresine ekleyin. Kaynayan tencereyi kısık ateşte ağır ağır pişmeye bırakın. Suyunu kaybettikçe sıcak su ekleyerek uzun süre kısık ateşte pişirin. Tencerenin altını kapatmaya yakın tuzunu ilave edin ve servise hazır hale getirin. Afiyet Olsun.

Püf Noktası: Kuru molehiya kullanacaksanız, sıcak suyun içinde siyah suyu çıkana kadar yıkayın. Bitkiyi sık sık avuç içlerinize alarak siyah suyu çıkana kadar sıkın. Molehiyanın tüm siyah suyunu çıkarana kadar bu işleme devam edin. Bitkiler ne kadar siyah suyundan arındırılırsa, yemeğiniz o kadar lezzetli olur.

Haftanın İpucu: Balık sezonunun açılmasıyla birlikte, sofralarda lezzetli balık yemekleri artmaya başladı. Çeşitli tariflerle hazırlayabileceğiniz balık için, ufak bir ipucum var. Izgarada pişireceğiniz balığınız, ızgaraya yapışmamasını istiyorsanız alt kısmına dilimlenmiş limon dizebilirsiniz. Böylece hem balığınız yapışmaz, hem de tadında sos etkisi yaratır.