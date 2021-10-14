Enfes Bir Rustik Tat: Taze İncirli Galette

İnciri evlerimizden eksik etmememiz gerektiğinin eminim ki hepimiz farkındayız. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen incir, içerdiği mineraller, vitaminler ve antioksidanlar sebebiyle pek çok rahatsızlığa iyi gelmesi ile biliniyor. Yüksek lif oranı sayesinde sindirim sağlığını koruyan incir, iyi bir antioksidan olma özelliği ile de kanser oluşumunun önüne geçiyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu mucizevi meyve, vücudun demir ihtiyacını da karşılıyor. Yüksek potasyum ve kalsiyum oranı ile kalp ve damar sağlığını koruyan incir, cilt problemlerine ve yaşlanmaya karşı büyük etki sağlıyor. O halde tereyağlı çıtır çıtır hamuru taptaze incirlerle buluşturmanın tam sırası! Eminim bir oturuşta hepsini bitirmemek için kendinize direneceksiniz.

Norman dilinde düz kek anlamındaki “gale” kelimesinden türeyen “galette” aslında Fransız mutfağına ait bir tatlı. Tarihi, tahılların sıcak taşlar üzerine yayılarak pişirildiği Neotik Çağ’a kadar uzanan galette, kolay ufalanan bir hamurla hazırlanıyor. Hamurun bu formu alması ise bol tereyağı ile hazırlanmasından kaynaklanıyor.

Tarife geçmeden önce bazı ipuçlarına değinmekte fayda görüyorum. En önemli püf noktalarından birini, tart yapımında kullanacağınız hamur malzemelerin soğuk olması ve buzdolabında dinlendirilmesi oluşturuyor. Böylece tartınız daha çıtır olacaktır. İkinci önemli nokta ise hamurun çok yoğurulmaması gerektiğidir. İşin sonunda elde edeceğiniz hamur her ne kadar klasik tart hamuruna benzese de piştikten sonra kolayca dağılacak bir forma sahip olacak. Bunu önlemek ya da daha kalın bir hamur elde etmek için ekstra un ya da su eklememenizi öneririm. İnanın incecik hamuruyla tatlınız çok daha leziz olacak.

Haydi, o zaman! Bu nefis deneyim için buyurun tarife…

Malzemeler

Hamur için;

2,5 su bardağı un

125 gr tereyağı

100 gr sıvıyağ

100 gr pudra şekeri

1 yumurta

1 adet vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

İç malzeme;

40 gr toz badem

20 gr pudra şekeri

3 yumurta akı

6 adet incir

Yapılışı

Geniş bir kaba elekten geçirdiğiniz unu koyun. Üzerine pudra şekeri, vanilin ve kabartma tozunu ekleyip elinizle güzelce karıştırın. Orta kısmını hafifçe açın.

Tereyağı, sıvıyağı ve yumurtayı orta kısmına ekleyin ve elinizle küçük daireler çizerek hamuru yoğurun. Daha sonra yavaş yavaş hamuru toparlayın ve üstünü kapatarak buzdolabında en az 30 dakika kadar dilendirin.

İpucu: İç harcını hazırlarken mutlaka yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Bir kaseye yumurtaların akını alın ve üzerine pudra şekerini ve toz bademi ilave ederek el mikseri ile güzelce çırpın.

Dinlenen hamuru dolaptan alın, iki yağlı kağıdın ortasına yerleştirin ve merdane yardımı ile hamuru açın. Hamuru ortalama 1 cm kalınlığında yırtmadan ve parçalamadan dikkatlice açtıktan sonra yağlı kağıtla birlikte bir fırın tepsisine alın.

Hazırladığınız bademli karışımı bir kaşık yardımı ile hamurun kenar kısımlarını katlayabileceğiniz kadar boş bırakarak orta kısmına sürün.

Son olarak incirleri dilediğiniz gibi dilimleyerek sosun üzerine yerleştirin. Yağlı kağıdı kaldırarak kenar kısımlarını katlayın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilıdıktan sonra servis edebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.