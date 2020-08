Diyardan diyara uzanan tarihiyle sebzeli börek tarifi

Orta Asya toplumlarından günümüze kadar ulaştığı düşünülen böreğin neredeyse her ülkede bir çeşidinin olduğunu biliyor musunuz? Her ülkenin kendi malzemeleriyle yaptığı böreklerin sayısız tarifi bulunuyor. Peru'dan Çin'e kadar uzanan inanılmaz bir coğrafyaya ulaşan böreklerin her biri başka bir yolculuğun kapısını aralıyor. Tabii asıl kaynağı zamanla ülkemiz ve Balkanlar haline gelmiş. Göçebe dönemlerde saclarda yapılan böreklerin incecik yufka halini alması içinse Osmanlı dönemine kadar değişerek şekillendiğini söylemek mümkün.

Hepimizin çocukluk anısı içine yerleşmiş bir börek kokusu vardır eminim. Bizim evde öyle çok çeşidi pişerdi ki hangisinin favorim olduğunu seçmek uzun yıllarımı aldı. Şimdi kendi evimde sıkça yaptığım, iç harcını ise sebze ve manda sütünden yapılmış lor peynirin oluşturduğu börekten bahsetmek istiyorum. İçine kıymalı, peynirli, patatesli harçları koyarak hazırladığımız böreklere alternatif olan bu sebzeli böreği mutlaka denemelisiniz.

Böreklerin harcında kullandığımız yeşil otların sağlığa olan faydası anlatmakla bitmiyor. Ancak benim burada dikkat çekmek istediğim başka bir konu daha var. Sebzeli börek tarifimde de kullandığım manda sütünden üretilen manda loru... Aslında tarifin içindeki en önemli püf noktası olduğunu söyleyebilirim bu peynirin. Oldukça faydalı olan manda sütü yüksek yağ oranı nedeniyle çocukların beslenmesinde sıklıkla öneriliyor. Çünkü zengin vitamin ve mineralli yapısı sayesinde yüksek kalorili olan manda sütü diğer sütlere göre oldukça yüksek kıymet taşıyor. Yeşil yemleri tüketen mandalar nedeniyle sütleri A vitamini açısından zengindir ve kemikleri güçlendirmesi nedeniyle tavsiye ediliyor. Bu nedenle manda loru, besin değerleri ve lezzetiyle diğer lor peynirleri arasından sıyrılıyor.

Börek çeşitleriniz arasına hem besleyici hem de lezzetli bir alternatif eklemek isterseniz mutlaka sebzeli börek tarifine bir şans verin. Hem lezzetli, hem de şifa deposu bu tarifle eminim ki çok beğeni kazanacaksınız. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler:

İç harcı için:

300 gr manda loru

1 adet kuru soğan

Yarım demet pazı

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir tutam taze biberiye

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı yaş maya

1 tatlı kaşığı bal

1 tutam tuz

Alabildiği kadar su

İç sosu için:

1.5 su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Üzerine sürmek için;

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı susam

1 tatlı kaşığı çörek otu

Yapılışı:

Hamur için yoğurma kabına mayayı alın ve elinizle ortasını bir çukur haline getirin. Ardından ortaya ağır ağır çok az su ve bal ekleyerek güzelce karıştırın. Tuzu ilave ederek karıştırmaya devam edin. Son olarak azar azar unu ekleyerek yoğurun. Hamur güzelce toparlandıktan sonra üzerini örterek ortalama 1 saat kadar bekletin.

Dinlenmiş hamuru 6 eşit parçaya bölün ve 15 dakika kadar üzeri örtülü bekletin.

Ardından oklava yardımı ile açabildiğiniz kadar ince açıp kurumaması için üzerini örtün. (Toplamda 6 adet yufka elde edeceğiz ama dilerseniz hazır yufka da kullanabilirsiniz.)

Pişirme kabına yağı ekleyin ve kızan yağda küp küp doğradığınız kuru soğanı kavurun. Üzerine yıkayıp doğradığınız yeşillikleri ekleyin ve hafifçe soteleyin. Ocaktan almaya yakın manda lorunu ve biberiyeyi ilave edin ve ocaktan alın. (Siz normal lor da kullanabilirsiniz.) Biraz soğumasını bekleyin.

Yoğurdu bir kaseye alın ve üzerine yumurtayı kırın. Yağı da ekleyerek güzelce karıştırın.

Pişireceğiniz fırın tepsisini güzelce yağlayın ve yufkayı gelişi güzel yerleştirin. Üzerine yoğurtlu harçtan sürün ve bir kat daha yufka ekleyin. Aynı şekilde bir yufka daha serin ve aynı işlemi sürdürün.

İç harcı her yere eşit şekilde dağıtın ve üzerini tekrar yufkayla kapatın. Daha sonra diğer yufkaları aynı şekilde serin.

En son yufkayı serdikten sonra üzerine elinizle yumurta sarısını sürün. Çörek otu ve susamı da ekledikten sonra önceden ısıtılan 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra biraz dinlendirip servis edebilirsiniz.