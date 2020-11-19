Çıtır çıtır Brüksel lahanası

Adı neden Brüksel lahanası diye geçiyor merak ediyorsanız hemen söylemeliyim ki aslında ülkemizde de yetişen bir sebze. Sofralara ilk olarak Brüksel’de konuk olduğu ve şekli de lahanaya benzediği için oranın adını almış fakat Türkiye’de de Marmara ve Ege Bölgesi başta olmak üzere yetiştirilme alanları mevcut.

Çok sıcak bir iklimi sevmediğinden biz ona tezgahlarda havalar soğumaya başlayınca rastlıyoruz. Mevsiminde tükettiğinizde içindeki vitaminler çok daha etkili görev yapıyor.

Brüksel lahanası diğer birçok sebze gibi bağışıklığı kuvvetlendirmeye yardımcı. Zaten kış sebzesi olur da bağışıklığı güçlendirmez olur mu hiç… Bunun yanında hamileyken tüketildiğinde de bebeğin zeka gelişimini destekliyor.

Şunu da söylemeden edemeyeceğim, Brüksel lahanası K vitamini açısından oldukça zengin. Hatta sebzeler arasında bu vitamini en fazla içeren diyebilirim. K vitamini ise kemik yapısının güçlü olmasında oldukça önemli bir rol oynar.

Ben bu kez alıştığımız şeklinden farklı olarak kızartarak servis ettim ve size iyi bir haberim var. Brüksel lahanası katman katman olduğundan içine çok fazla yağ çekmiyor. İçine yağ çekmemesiyle beraber dışı için hazırladığım sos ile çıtır çıtır oluyor ve yerken harika bir his bırakıyor. Şimdi dilerseniz tarife geçelim.

Malzemeler:

300 gram lahana

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı süt

1 kase galeta unu

1 tutam tuz

Sos için:

4 yemek kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı kurutulmuş mor reyhan

Yarım limonun suyu

1 tutam tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Nasıl yapılır?

Lahanaları güzelce yıkayın sularını süzün dışında sararmış yaprakları koparın kök kısımlarını çok az kesin daha sonra bıçak yardımı ile ikiye bölün.

Mutfak havlusunun üzerine alarak kurumalarını sağlayın.

Diğer yanda bir kaseye yumurta ve sütü ekleyip karıştırın. Yumurtanın oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Galeta ununu bir kaseye alıp tuzunu eklerek karıştırın.

Bir tavaya yetecek kadar yağ ekleyip yağı kızdırın ortadan ikiye kestiğiniz lahanaları önce una sonra yumurtaya daha sonra tekrar una batırıp kızartın.

Üzeri hafifçe pembeleşinceye kızartmanız yeter. Çok kızartıp lahanaları yumuşatmayın.

Daha sonra tavadan alıp bir mutfak havlusunun üzerine koyarak fazla yağlarının emilmesini sağlayın.

Bir kaseye nar ekşisi, mor reyhan, tuz limon ve zeytinyağını ekleyerek güzelce karıştırın.

Kızartmış olduğunuz lahanaları ekleyerek güzelce harmanlayın daha sonra servis edin afiyet olsun.

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