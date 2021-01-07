Çay saatine yumuşacık bir merhaba

Yumuşacık bir kekin bütün püf noktalarını öğrendikten sonra şimdi o kuralları yıkma zamanı. Bu kekin püf noktası unsuz olması. "Unsuz da kek mi olur?" demeyin.

Hiç merak etmeyin alışılagelmişin aksine unsuz da yumuşacık enfes bir kek oluyor. Çikolata ile kadayıf birleşiyor ve mükemmel bir uyum ortaya çıkıyor. İçine gerçek çikolata koyduğumuz için hem ıslak hem de yoğun lezzetli.

Birkaç adımla çok farklı bir hale bürünen çikolatalı kek, üzerini bir de kırmızı meyvelerle süslediğinizde beş çayı misafirleriniz için eşi benzeri olmayan bir lezzet. Bu lezzete kim hayır diyebilir ki?

Birkaç püf noktasıyla hayal ettiğinizden çok daha güzel olacak. Bu tarz unsuz kekleri hazırlarken özen göstermemiz gereken en önemli nokta karışımı hazırlarken çikolatanın biraz soğuması ama donmamasıdır. Şimdi dilerseniz tarife geçelim.

Malzemeler:

15 gram çiğ kadayıf

3 adet yumurta

200 gram bitter çikolata

100 gram tereyağı

15 gram kavrulmuş fındık

Üzeri için:

Kaymak

Dilediğiniz gibi meyve

Nasıl yapılır?

Tencereye bir çay bardağı kadar su ekleyip kaynatın.

Çikolatayı elinizle küçük parçalara ayırın ısıya dayanıklı bir kaseye alın.

Daha sonra kaseyi suyu kaynayan tencerenin içine yerleştirin.

Altta kaynayan suyun buharında çikolatayı eritin ve diğer malzemelerle karıştırabileceğiniz kıvama getirin.

Yumurtaları ayrı bir kasede kırıp güzelce çırpın.

Çırptığınız yumurtaların üzerine erittiğiniz çikolatayı dökmeye başlayın. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey çikolatanın biraz soğuması ancak donmamasıdır.

Tereyağını da ayrı bir kapta eritin ve çikolatalı karışıma azar azar ekleyip karıştırın.

Daha sonra kadayıfı ve kavrulmuş fındığı ekleyerek biraz daha karıştırıp dilediğiniz bir kek kalıbına yavaşça dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 35 dakika kadar pişirin.

Fırından aldıktan sonra soğumasını bekleyip daha sonra üzerine kaymak ve taze meyve ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun...

Instagram: @cheffyildiz