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GeriYıldız Öz Samaha Bir sonbahar rüyası: Armutlu-incirli tatlı
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Haber Giriş: 25.11.2020 - 11:21 | Son Güncelleme:

Bir sonbahar rüyası: Armutlu-incirli tatlı

Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
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Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
Bir sonbahar rüyası: Armutlu-incirli tatlı
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Bu hafta rüya gibi bir lezzetle karşınızdayım. Armut ve kuru incirin eşsiz uyumunu beyaz çikolata ile birleştirdim. Böylelikle hem gözümüze hem de ağzımıza layık bir tat ortaya çıktı. Öyle ki tıpkı saray mutfaklarında yapılan tatlılara benziyor ama daha önce hiçbir yerde karşılaşmadınız çünkü yalnızca siz sevgili okuyuculara özel...

En güzel reçetelerin genellikle önce hayal ederek çıktığına inanıyorum. Geçenlerde bir seyahatim esnasında aklıma armut incir ve beyaz çikolatadan oluşan bir kombinasyon geldi. Bunlarla ne yapabilirim diye düşünürken birden bu tarif canlandı zihnimde.

Sonbahar geldi geçiyor bile. Sonbaharın en sevilen meyvelerinden biri armut ile önceden kuruttuğumuz incirler harika bir ikili oldu. Neredeyse tamamı meyvelerden oluştuğu için lezzeti enfes olduğu kadar da hafif. Aynı zamanda sıkı bir antioksidan kaynağı.

Neden böyle diye merak ederseniz belirtmeliyim ki armut antioksidan açısından oldukça zengin bir meyve. Kaynama suyuna da bir miktar zerdeçal eklediğimizden dolayı bu oranı daha da arttırıyoruz. Aynı zamanda meyvelerimizin daha da sarı görünmelerini sağlıyoruz.

Armut bol miktarda C vitamini de içerir. Havaların soğuması ile birlikte bağışıklığımızı güçlendirmek adına bol bol tüketmekte fayda var diyebilirim. İncir ise ister kurusu olsun ister yaş olsun bağırsaklara ve sindirime oldukça iyi gelen bir meyve. Bu kez üzerine beyaz çikolata akıtarak onun bu masumluğunu biraz bozsak da denediğinizde bu ikisinin uyumuna siz de bayılacaksınız.

Doğrusunu söylemek gerekirse yapımında sizi zorlayacak hiçbir şey yok. Yalnızca pişmiş armutları kaşık yardımıyla tencereden alırken dağılmamasına özen gösterin. Şimdi dilerseniz tarife geçelim.

Malzemeler:

4 adet armut

Yarım çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 adet çubuk tarcın

1 adet yıldız anason

1 su bardağı su

4 adet kuru incir

Sos için:

100 gram beyaz çikolata

1 yemek kaşığı kıyılmış iç fındık

Yapılışı:

Armutları güzelce yıkayıp sap kısımları kalacak şekilde soyalım alt kısımlarını keserek orta çekirdek kısımlarını oyacak yardımı ile çıkaralım.

Armutları pişirme kabına yan şekilde yerleştirelim kuru incirleri de orta kısma yerleştirdikten sonra tarçın, yıldız anason ve zerdeçalı ekleyelim.

Şekeri armutların üzerine gelecek şekilde serpelim ve biraz sulanmasını bekleyelim daha sonra suyunu ekleyerek kısık ateşte armutlar yumuşayıncaya kadar (ortalama 25 dakika) pişirelim. 

Pişerken karıştırmayalım kuru incirlerin şeklinin bozulmamasına dikkat edelim.

Rendelenmiş beyaz çikolatayı benmari usulu eritelim erimiş çikolata üzerine kıyılmış iç fındıkları ekleyelim.

Servis tabağına alırken önce kuru incirleri daha sonra çikolatayı en üst kısmına da armutları yerleştirelim.

Kalan çikolata sosunu armutların üzerine dökelim.

Biraz soğumasını bekledikten sonra servis edelim afiyet olsun

Tariflerimin videolu anlatımını izlemek için Instagram hesabım: @cheffyildiz

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Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
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