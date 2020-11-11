Bir kase vitamin: Cennet hurmalı ve yoğurtlu parfe

Vaktimizin kısıtlı olduğu günler hazırlayabileceğimiz pratik şeyler evden aç karnına çıkmamızın önüne geçiyor. Yediğimiz öğünlerin hızlı ve pratik olması güzel ancak bizi uzun saatler boyunca tok tutması da önemli. Bu noktada lif oranı yüksek meyveler imdadımıza yetişiyor. Bir besin lif oranı yüksek olduğunda hem bağırsak sağlığını olumlu yönde etkiliyor hem de tokluk hissinin daha uzun sürmesini sağlıyor. Bu yiyeceklerden biri de cennet hurması…

Meyveleri mevsiminde tükettiğinizde içindeki vitamin ve minerallerden daha fazla yararlanma şansınız oluyor. Ekim-Kasım aylarında cennet hurmasını neredeyse baktığınız her yerde görebilirsiniz. Ben de geçenlerde bu tupturuncu güzellikleri almadan çıkamadım manavdan ve hemen aklıma onlarla vitamin dolu doyurucu bir kase hazırlamak geldi.

Tarifte cennet hurmasını püre haline getirdim. Bu haliyle bile katkı maddesi olan meyve jölelerine taş çıkartacak vaziyetteydi. Üzerini biraz fındıkla süslediğimde ise yalnızca kahvaltılar için değil tatlı krizleri için de birebir bir şeyle karşı karşıya olduğumu anladım. Hazırlaması da yemesi de oldukça eğlenceli çünkü işin içine meyve ve fındık girdiğinde görsellik de sizi oldukça tatmin ediyor. Tahmin edeceğiniz gibi hazırlaması oldukça kolay çünkü bu tarifte pişen hiçbir şey yok.

Malzemeler:

5 adet bisküvi

2 adet cennet hurması

Yarım kase yoğurt

Yarım kase kavrulmuş fındık

Yapılışı:

Kabuğunu soyduğunuz hurmaları küpler halinde doğrayın ardından jöle haline gelene kadar robotta çekin.

Bisküvileri elinizle ufalayın.

Elinizde hazır kavrulmuş fındık yoksa fındıkları tavada hafif kavurun

Ufaladığınız bisküvileri kasenin alt kısmına yerleştirmeye başlayın.

Ardından sırasıyla; yoğurt, jöle haline gelmiş cennet hurması ve kavrulmuş fındığı ekleyin.

Şimdiden afiyet olsun.