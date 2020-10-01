Bir İtalyan klasiği: Focaccia ekmeği

En eski İtalyan ekmeklerinden biri olan focaccia, aslında çok eski zamanlarda mayasız şekilde yapılıyordu. Tarihi o kadar eskilere uzanmasına rağmen günümüzde eklenen maya ile birlikte hala çok sevilerek ve beğenilerek tüketiliyor. Aslında bizim pide hamuru baharatlar ve sebzelerle çeşnilenerek farklılaşıyor diyebiliriz. Tabii tepsiye yayılarak fırına atılması size İtalya’nın en meşhur lezzeti olan pizzayı çağrıştırabilir. Belki biraz da pizzanın atalarından olduğunu söylemek yanlış olmaz. Esas noktası zeytinyağı olan focaccia ekmeğinin üzerine hem fırına girmeden önce hem de fırından çıktıktan hemen sonra zeytinyağı sürülüyor.

Bu ekmeğin bir başa püf noktası ise deniz tuzu. focaccia ekmeğinin üzerine serpilen deniz tuzu ekmeğin tadını bambaşka bir boyuta taşıyor. Zeytin, kurutulmuş domates, sebzeler ve taze baharatların İtalyan mutfağının meşhur hamuruna karışmasıyla her öğün yenebilecek benzersiz bir lezzet ortaya çıkıyor.

Yakın zamanda Hatay lezzetlerini tatmaya gelen İtalyan bir şefle birlikte tekrar deneyimlediğim bu benzersiz tarifi bu sefer kuşkonmazla yapmayı denedim. Keyifli bir Hatay mutfağı tanıtımı sonrasında birlikte güzel bir sohbet etme fırsatı bulduk. Aynı meslekten olunca, hele ki konunuz mutfak olduğunda sohbet konularının asla tükenmediğini söyleyebilirim. 2 farklı kültürün uzmanı olarak mutfakları tartışmak ve yeni şeyler öğrenmek beni her zaman keyiflendiriyor. Hatay’da her sokakta bulunan fırınların İtalyan şefin dikkatini çekmesi de beni oldukça gururlandırdı.

Hamuruna kuşkonmaz ekleyerek yaptığım focaccia tarifi açık ara benim favorilerim arasında yer aldı. Siz evde var olan sebzeleri ekleyerek yapabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay olan bu ekmeğin hamuru diğerlerine göre daha yapışkan halde tepsiye dökülüyor. Siz de bu İtalyan lezzetini deneyimlemek isterseniz focaccia ekmeğini yapmanızı tavsiye ediyorum. Sabah kahvaltı yaparken peynir ve çay ile denemeyi sakın unutmayın. Şimdiden herkese afiyet olsun. Sorularınız ve merak ettikleriniz için Instagram hesabım olan @cheffyildiz'dan bana ulaşabilirsiniz.

Malzemeler:

Hamuru için:

500 gram un

30 gram maya

40 gram zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

250 gram su

Hamurun içi için:

4 adet orta boy kuru soğan

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı biberiye

50 gram zeytinyağı

Üzeri için:

4-5 adet kuşkonmaz

4-5 adet küçük domates

1 adet küçük kabak

Yapılışı:

Unu karıştırma makinesine alın ve üzerine maya, zeytinyağı ve tuzu ekleyin. Önce düşük devirde daha sonra yüksek devirde çalıştırın. Bu sırada azar azar su ekleyerek hamurun kıvam almasını sağlayın.

Kuru soğanları yarım ay şeklinde kesin ve bol yağda kavurun. İçine bol kekik ve biberiye ekleyerek biraz daha kavurmaya devam edin.

Hazırlanan karışımı hamura dökerek iyice karıştırın. Pişireceğiniz tepsiyi iyice yağlayın. Hamuru tepsinin ortasına dökün ve kenarlara doğru elinizle yayın.

Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyin. (Ben kuşkonmaz, kabak ve domates kullandım.)

Süsledikten sonra oda sıcaklığında 1 saat kadar hamuru kabarması için dinlendirin.

Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atarak üzeri kızarana kadar pişirin. Ortalama 30 dakika sonrasında fırından alarak dinlendirin.

İsterseniz servisten hemen önce üzerine zeytinyağı ve deniz tuzu ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.