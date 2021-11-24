Bir İngiliz Kraliyet Klasiği: Beef Wellington

Özellikle eşimin çok sevdiği bu yemeği ben mutfağımda çok sık pişiriyorum. Tabii İngiliz klasiği olan bu tarif, yurt dışında şarap, kaz ciğeri, bacon ya da kuru et seçenekleriyle yapılıyor. Fakat ben kendi tekniğimle yorumluyorum ve yalnızca pastırma ile yapmayı tercih ediyorum. Yapımı biraz meşakkatli gibi görünebilir ama bu gözünüzü korkutmasın. Mühürlenmiş eti saran milföyün enfes buluşmasının mest eden lezzeti eminim hepsine değecek.

Beef Wellington tarifine geçmeden önce bonfilenin sinirlerinin çok çok iyi temizlenmiş olması gerektiğinin altını çizmeliyim. Etin tüm yüzeyine tuz, karabiber ve hardal sürmek, ardından masaj yaparak baharatı etin her yerine eşit miktarda yaymaksa tarifin bir diğer önemli aşamasını oluşturuyor. Siz de yeni yıl yaklaşırken yılbaşı sofranızda ya da hafta sonu eş dostla buluşulan kalabalık masalarınızda etkileyici bir lezzet arayışındaysanız, bu tarif sizin için. Haydi, o zaman. Malzemeler hazırlansın!

Malzemeler

750 gr bütün bonfile

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam taze çekilmiş karabiber

1 tutam ince çekilmiş tuz

1 tatlı kaşığı hardal

4 adet milföy hamuru

400 gr kültür mantarı

150 gr pastırma

2 adet sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

20 gr ufalanmış ceviz içi

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 tutam toz kişniş

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Eti mühürlemeden önce etrafındaki sinir ve yağları iyice temizleyin. Tuz, karabiber ve hardalı etin her yerine gelecek şekilde güzelce sürün. Daha sonra yağı tavada kızdırın ve bütün bonfileyi mühürleyin. Tüm işlemlerden sonra eti bir kenara alıp dinlendirin.

Mantarları küp küp doğrayarak sarımsaklarla beraber rondodan geçirin. Ardından bir tavada yağı kızdırıp mantarlar suyunu çekene kadar kavurun. Üzerine karabiber, kişniş ve tuz serptikten sonra karıştırıp ocaktan alın.

Pastırmaları birbirlerinin üzerine yan yana gelecek şekilde dizin. Rahat sarabilmek için alt kısmına streç film serebilirsiniz.

Soğuyan mantarlı harcı pastırmaların üzerine yayın ve cevizleri serpin. Son olarak eti pastırmaların orta kısmına gelecek şekilde yerleştirerek rulo olarak sarın. Kenarlarını iyice hava almayacak gibi sıkıca kapatın. Buzdolabında bir saat kadar dinlendirin.

Diğer yanda, ikisi üste diğer ikisi altta kalacak şeklide dört dilim milföy hamurunu uçlarını birleştirerek yağlı kağıt üzerine yerleştirin. Milföylerin üzerine bir yağlı kağıt daha serin ve merdane yardımıyla eti sarabileceğiniz kadar açın.

Dolapta dinlendirdiğiniz eti streç filmden çıkarıp hamurun ortasına yerleştirin, ardından rulo şeklinde sarın. Kenar kısımlarını et görünmeyecek şekilde elinizle bastırarak kapatın. Bir bıçak yardımıyla hamura yatay çizgiler çizerek şekil verin. Yumurta sarısı ve zeytinyağını küçük bir kapta karıştırın ve fırça ile hamurun her yerine gelecek şekilde sürün.

Milföye sarılı etinizi alt kısmındaki yağlı kağıdı iki tarafından kaldırarak fırın tepsisinin ortasına yerleştirin. Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra biraz dinlendirip dilimleyerek servis edin. Şimdiden ellerinize sağlık.