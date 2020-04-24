Asma yaprağını hamurla buluşturmaya ne dersiniz? İşte asmalı pide

Ülkemizin her yerinde asma yaprağından sarmalar yapılıyor. Hatta eminim ki yapıldığı gibi anında bitiyor. 😊 Öyle çok seviliyor ki, bayramlarda misafirlere yaprak sarma ikram etmek, geleneklerimizden biri haline gelmiş durumda. Her şehirde, kullanılan malzemeler ve baharatlar değişse de, hepimiz yaprak sarma lezzetinde buluşuyoruz.

Bir Ramazan ayını daha karşılama heyecanı içindeyiz. Göz açıp kapayıncaya dek Ramazan Bayramı’na kavuşacağız. Yaprak sarma, bu bayram da yine diğer bayramlar gibi sofralarımızın baş tacı olacak. Konu buraya gelmişken, tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutlamak isterim. Umarım sağlıklı ve keyifli bir Ramazan geçiririz. 😊

Şimdi asma yapraklarımıza tekrar geri dönelim. Asma yaprakları genellikle mayıs ayında toplanmaya başlanır ve salamura yapılır. Fakat asma yaprağını toplarken bir iki unsura dikkat etmek gerekiyor. Daha çok Güneydoğu, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde yetiştirilen bu yapraklar, ne kadar ince ve açık renkli olursa o kadar körpe ve lezzetli oluyor. Yaprakların çok damarlı, yıpranmış ya da yırtık olmaması da ayrıca önem taşıyor. Bu sayede saklamak istediğinizde yapraklarınızı daha uzun ömürlü olacak şekilde koruyabilirsiniz. Asma yaprağını saklamak için size üç farklı yöntem önerebilirim. İlki salamura yöntemidir. Salamura yaparken yapraklarınızı üst üste dizdikten sonra kaynayan tuzlu suyu yaprakların üzerine dökebilirsiniz. 2-3 saat suda bekletilen yaprakları daha sonra cam kavanozlara yerleştirin. Bu işlem sırasında da aralara yine tuz serpmelisiniz. İkincisinde ise şişeleme yöntemi kullanılır. 1 veya 1.5 litrelik pet şişelere yine üst üste dizilerek sıralanmış yaprakları sıkıştırarak yerleştirmelisiniz. Bu yöntemin püf noktasıysa yaprakların şişenin içine hava bırakmadan dizilmesidir. Son yöntemi de dondurmak oluşturuyor. Üst üste dizilmiş yaprakları dondurarak uzun süreler boyunca saklayabilirsiniz.

Bol bol vitamin, kalsiyum ve lif içerdiği söylenen asma yapraklarını sağlığınız için de tüketmeniz öneriliyor. Ben yaptığım tarifte, Ramazan’ın en güzel yanı olan pideyi, sağlık deposu asma yapraklarıyla buluşturdum. Bu tarifte irmik, un ve maya birleşerek güçlü bir hamurun temelini oluşturuyor. Daha sonra hamurun diğer malzemeleri de içine eklenerek kıvamını yakaladığında asma yapraklarının yerleştirildiği tepsiye dökülüyor. Ekşi asma yaprakları pidenin etrafını sarıp, tüm lezzetini içine aktarıyor. Bizim aile genellikle bu pideyi beyaz peynirle birlikte tüketiyor. 😊 Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Daha sağlıklı günlerde buluşmak dileğimle…

Malzemeler:

1 su bardağı irmik

Yarım su bardağı un

1 tatlı kaşığı toz maya

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

4 adet kuşkonmaz

15 adet asma yaprağı

1 yemek kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

Oda sıcaklığında bekletilen sütü karıştırma kabına alın. Mayayı ve şekeri ekleyip, maya eriyinceye kadar karıştırın. İrmiği koyduktan sonra unu azar azar ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kabartma tozunu ve tuzunu ilave edin. Karışım biraz katılaşacaktır. Yumurtayı ve sıvı yağı ekleyip karışımı iyice boza kıvamına getirerek açın. Boza kıvamında değilse biraz daha süt ekleyebilirsiniz. Üzerini kapatıp oda sıcaklığında 2 saat kadar bekletin. Baş kısmı kesilen 1 adet kuşkonmazı, maydanoz ve dereotunu ince ince kıyın. Yapılan karışıma ekleyerek biraz daha bekletin. Asma yapraklarını çok az sıcak suda tutun. Normalde taze yaprakla çok güzel olur ancak yoksa salamura da kullanabilirsiniz. Daha sonra yaprakları, sularını iyice süzerek kenara alın. Pişireceğiniz kabı iyice sıvı yağ ile yağlayın. Yaprakları biraz dışarıda kalacak şekilde dizin. Karışımı eşit şekilde kaba yayın ve kalan kuşkonmazlarla süsleyin. Yaprakları içe doğru karışımın üstüne kapatın. Önceden ısıtılan 180 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra üzerine fırça yardımıyla zeytinyağı sürün ve servis edin. Afiyet olsun.

Haftanın İpucu: Haşlanan yumurtaları keserken dağılmaması için sıcak suyla ıslatılmış bir bıçak kullanabilirsiniz. Aynı yöntemi ekmek keserken de uygulayabilirsiniz. Ancak bıçağı ıslattığınızda, hemen ardından mutlaka kurulamanız gerekiyor.