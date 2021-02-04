Tatlısını sevmeyenler buraya! Balkabağı dolması

Benim için hayli koşturmacalı bir süreçti, çünkü ev değiştirdim. Ev değiştirdim şeklinde iki kelime ile ifade etmesi ne kadar kolay değil mi? Keşke süreç de aynı şekilde işleseydi. Uzun detaylarla sizi boğmayacağım, özetle anlatmam gerekirse, en büyük boy hunilerden sipariş ettim birkaç tane, kıyafetlerimin rengine uygun olacak şekilde kafama takıp, bir süre onlarla yaşayacağım. Sözsüz şekilde "Bu kadarcık kaldı aklım" demenin pratik bir yolu olacağına kanaat getirdim.

Mutfağı basan gider suları, tamiratın ertesi günü üst kattan kaynaklanan su kaçağı sebebiyle evin düşük bütçeli bir Venedik'e dönüşmesi, hiçbir sifonun çalışmaması, yanı sıra tesisatçımızın 6 gün boyunca "Az sonra geliyorum ablacım" diyerek kendisini kapılarda bekletmesi, hiçbir fırının mutfağıma sığmaması, hava 3 dereceye düştüğü gün ısı pompasının "Ayy ben sıkıntıdan patlıyorum, bak nasıl da patladım" deyip gerçekten patlaması, bu esnada yaşanan depremler, sel felaketi, uzun süreli istenmeyen misafirimiz Covid gibi pek sevimli hayat telaşlarıyla günümü gün ediyorum. (Bugün hava güneşli, turuncu huni tercih ettim.)

Pesimist bir başlangıç yaptığımın farkındayım, etrafımda yakındığım kişi sayısı az geldiği için sizlerle de paylaşmak istedim sevgili okurlarım :)

Elbette bunca cefanın sefa kısmı da yok değil. Yeni evim artık apartman dairesi değil, bunun en güzel kısmı da kendi yiyeceğim sebze ve meyvelerin bir kısmını bundan sonra kendi bahçemde yetiştirebilecek olmam. Sanırım pek çok zorluğu tolere edebilirim.

Bugün sizlere çok sevdiğim bir sebze ile yapılan, çok fotojenik bir yemek tarifi vereceğim. Balkabağı dolması.

Balkabağının, pek çoğunuzun sıklıkla tatlı için kullandığı bir sebze olduğuna eminim. Her ne kadar tatlısı çok güzel olsa da, tuzlu formları, içerdiği tatlılıkla çok yakıştığı için benim her daim favorim. Tabii bunda tatlı sevmiyor olmamın da payı yok diyemem :) Bu tarif için küçük boy bir kabak kullandım ben. Kişi sayısına göre tarifte oynama yapıp, daha büyük bir kabak kullanabilirsiniz. Kullanacağımız kabagın şeklinin düzgün olmasına dikkat edin.

İPUCU: Yemeğimizi hiç su eklemeden pişireceğiz. Kabak hayli sulu bir sebze, yanı sıra etimiz de su salacaktır. Kendi suyunda pişen dolmamız çok daha lezzetli olacak.

MALZEMELER: (4 KİŞİLİK)

1 adet küçük boy balkabağı-mümkünse helvacı cinsi kabak (1-1,5 kg aralığında)

300 gram orta yağlı kuzu eti-küçük doğranmış / Dilerseniz kıyma da kullanabilirsiniz.

2 çay bardağı pirinç (uzun taneli)

1 büyük boy kırmızı soğan

3 yemek kaşığı iri dövülmüş Antep fıstığı

3 yemek kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı muskat rendesi

2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı yeni bahar

1 tatlı kaşığı esmer şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

NASIL YAPILIR?

Kabağımızı güzelce yıkadıktan sonra, keskin bir bıçakla saplı kısmını kapak olacak şekilde keselim

Oluşan boşluktan kabağın içini boşaltalım. Kaşık yardımıyla, kenarlarda yarım santimetre kabak kalacak şekilde içini kazıyalım.

Çıkan çekirdekleri kavurmak için kenara ayırıp, kabak içini küçük parçalar halinde doğrayalım.

Kabuk haline gelen kabağımızın üzerini tereyağıyla güzelce yağlayıp, 200 derecelik fırında, boş şekilde 20 dakika pişirelim.

Soğanları küçük küp şeklinde doğrayalım. Soğanları zeytinyağında pirinç,baharatlar ve şekerle kavuralım. Fıstığını ve sıcak suda beklettiğimiz üzümleri de ekleyelim.

Soğuyan pirinçli harcı etlerimizle birleştirip, doğradığımız kabak içlerini ekleyelim.

Fırından çıkan ılınmış kabağımızın içine harcı doldurup, kapağını tekrar kapatalım. Evde var ise unlanmış fırın poşetine koyup, poşetin üzerine bir kaç delik açalım. Fırın poşetimiz yoksa önce yağlı kağıda, sonra alüminyum folyoya saralım.

220 derecelik fırında 1,5 saat pişirip, sonrasında dilimleyerek servis edelim.

Kavurduğumuz kabak çekirdeklerini akşam televizyon karşısında yiyelim :)

Afiyet olsun.

HAMİŞ: Dolmalarınızı hiç su eklemeden buharda pişirebileceğinizi biliyor muydunuz?