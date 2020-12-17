Yılbaşı sofralarınıza çok yakışacak: Ayvalı pancar salatası
Yılbaşı sofralarının konseptine uygun tadını ve rengini çok beğeneceğinizi umduğum ayvalı pancar salatası… Yeni gelecek yılın sağlık, bolluk, bereket ve mutluluk getirmesini dileyerek tarifimi paylaşıyorum.
Pancarı çiğden kullanacağımız, içinde tuz olmayan, tatlı ekşi soslu bu salataya bayılacaksınız.
Tadı damağınızda kalacak yeni bir yıla girmek dileği ile…
Malzemeler:
3 adet orta boy pancar
1 adet ayva
1 adet taze soğanın beyaz kısmı
Çeyrek demet kıyılmış maydanoz
Sos için:
1 yemek kaşığı bal
4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı
2 tatlı kaşığı hardal (silme)
Yarım su bardağı dövülmüş ceviz
1 limonun suyu
1 yemek kaşığı nar ekşisi
Üzeri için:
1 adet ayıklanmış nar taneleri
Yer fıstığı
1 çay kaşığı çörek otu (isteğe bağlı)
Nasıl yapılır?
Pancarları yıkayıp kabuklarını soyun.
Ayvaları yıkayıp kabuklarını soyup çekirdeklerini temizleyin.
Ayva ve pancarları robotta ya da elde rendeleyin.
Soğanı çok ince doğrayın
Sos malzemelerinin hepsini bir kapta güzelce karıştırın.
Rendelenmiş ayva ve pancarları sosla birlikte iyice harmanlayın.
Servis tabağına alıp üzerine nar taneleri, yer fıstığı ve çörek otunu serpiştirerek süsleyin. Afiyet olsun.
Instagram: @pembekekik
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