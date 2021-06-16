Yaz sofralarının ferahlatan içeceği… Rengine, kokusuna, tadına hayran bırakan 'Reyhan şerbeti'
Kaybolmaya yüz tutan geleneksel lezzetlerimizden reyhan şerbetini ilk kez yedi yıl önce denedim. O günden beri her yaz soframızdan eksik olmuyor. Yazın sıcak günlerinde sıvı gereksinimimiz arttıkça sağlıklı içeceklere yöneliyoruz. Reyhan şerbetinin özellikle rengi ve aroması çok cezbedici. Bu şerbetin berrak kırmızı renginin sırrı kullanılan limon ve limon tuzu ile ilgili. Sıcak suda bekleyen reyhanın rengi kahverengimsi bir kırmızı oluyor. Ama şerbete giren limon ve limon tuzu sayesinde renk kırmızıya dönüyor hem de şerbetin lezzeti mükemmel oluyor. Su miktarını çoğalttıkça renk tatlı bir pembeye dönüyor. Siz şeker ve su miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
Malzemeler
- 2 demet bordo reyhan
- 2 lt kaynar su
- 12 yemek kaşığı toz şeker
- 1 adet limonun suyu
- 1 adet limonun kabuğunun rendesi
- 1 çay kaşığı limon tuzu
Reyhan Şerbetinin Hazırlanışı:
Reyhanı bol su ile iyice yıkayın.
Yaprakları saplarıyla beraber ince doğrayın.
Doğradığınız reyhanları kapaklı bir sürahiye ya da büyükçe bir kapaklı cam kavanoza koyun üzerine toz şeker, limon kabuğu rendesi, limon suyu ve limon tuzunu koyun.
İki litre kaynar suyu ekleyip şeker eriyene kadar iyice karıştırın ve sürahinin kapağını kapatın.
Şerbetin soğumasını bekleyin. Soğuyunca tel süzgece temiz tülbendi katlayıp koyun ve süzün.
Şerbetin berrak olması için uygulayacağımız diğer bir püf noktası ise soğumuş olan şerbeti iki kat katlanmış temiz bir tülbentten geçirerek süzmek.
Şerbeti servis yapacağınız sürahiye koyun, buzdolabında iyice soğuttuktan sonra ikram edin.
Afiyet olsun.