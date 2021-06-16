Yaz sofralarının ferahlatan içeceği… Rengine, kokusuna, tadına hayran bırakan 'Reyhan şerbeti'

Malzemeler

2 demet bordo reyhan

2 lt kaynar su

12 yemek kaşığı toz şeker

1 adet limonun suyu

1 adet limonun kabuğunun rendesi

1 çay kaşığı limon tuzu

Reyhan Şerbetinin Hazırlanışı:

Reyhanı bol su ile iyice yıkayın.

Yaprakları saplarıyla beraber ince doğrayın.

Doğradığınız reyhanları kapaklı bir sürahiye ya da büyükçe bir kapaklı cam kavanoza koyun üzerine toz şeker, limon kabuğu rendesi, limon suyu ve limon tuzunu koyun.

İki litre kaynar suyu ekleyip şeker eriyene kadar iyice karıştırın ve sürahinin kapağını kapatın.

Şerbetin soğumasını bekleyin. Soğuyunca tel süzgece temiz tülbendi katlayıp koyun ve süzün.

Şerbetin berrak olması için uygulayacağımız diğer bir püf noktası ise soğumuş olan şerbeti iki kat katlanmış temiz bir tülbentten geçirerek süzmek.

Şerbeti servis yapacağınız sürahiye koyun, buzdolabında iyice soğuttuktan sonra ikram edin.

Afiyet olsun.