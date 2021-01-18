Son derece leziz ve hazırlaması kolay bir tarif: Fırında ıspanaklı erişte
Mevsiminde tüketilen sebzeler daha bir lezzetli oluyor bana göre. Kış sebzeleri denince de akla ilk gelen sebzelerden biri ıspanak. Şimdi ıspanağın tam da mevsimi. Buyurun size Ispanakla yapılan pratik ve nefis bir tarif…
Ispanak ile erişte fırında buluşunca da lezzet tavan yaptı.
Malzemeler:
1 kilogram ıspanağın yaprak kısımları
300 gram erişte
1 adet kuru soğan (doğranmış)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 kutu krema
2 adet yumurta
1 su bardağı kaşar peyniri rendesi
Tuz
Karabiber
Pul biber
Çay kaşığının ucuyla muskat rendesi
Nasıl yapılır?
Bir tavada zeytinyağını kızdırın.
Soğanı zeytinyağında kavurun.
Ispanağı ekleyin ve sulanmasına izin vermeden karıştırarak öldürün.
Bir tencereye az su koyup kaynatın.
Erişteleri 5 dakika kadar haşlayıp suyunu süzün. Erişteleri suyunu çektirerek de pişirebilirsiniz.
Fırın kabında haşlanmış erişte, krema, ıspanak, baharatlar ve kaşar peynirinin yarısını karıştırın.
Bir kasede 2 yumurtayı çırpın ve malzemelerin üzerine gezdirerek dökün.
Kalan kaşar peynirini de üzerine serpin.
Önceden 175 derecede ısıtılmış fırına sürün.
Peynir eriyip üzeri kızarana kadar fırınlayın.
Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle