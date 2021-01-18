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GeriSibel Berkem Muhtar Son derece leziz ve hazırlaması kolay bir tarif: Fırında ıspanaklı erişte
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Haber Giriş: 18.01.2021 - 09:32 | Son Güncelleme:

Son derece leziz ve hazırlaması kolay bir tarif: Fırında ıspanaklı erişte

Sibel Berkem Muhtar
Sibel Berkem Muhtar
pembekekik@gmail.com
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Sibel Berkem Muhtar
Sibel Berkem Muhtar
pembekekik@gmail.com
Son derece leziz ve hazırlaması kolay bir tarif: Fırında ıspanaklı erişte
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Mevsiminde tüketilen sebzeler daha bir lezzetli oluyor bana göre. Kış sebzeleri denince de akla ilk gelen sebzelerden biri ıspanak. Şimdi ıspanağın tam da mevsimi. Buyurun size Ispanakla yapılan pratik ve nefis bir tarif…

Ispanak ile erişte fırında buluşunca da lezzet tavan yaptı.

Malzemeler:

1 kilogram ıspanağın yaprak kısımları

300 gram erişte

1 adet kuru soğan (doğranmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kutu krema

2 adet yumurta

1 su bardağı kaşar peyniri rendesi

Tuz

Karabiber

Pul biber

Çay kaşığının ucuyla muskat rendesi

Son derece leziz ve hazırlaması kolay bir tarif: Fırında ıspanaklı erişte

Nasıl yapılır?

Bir tavada zeytinyağını kızdırın.

Soğanı zeytinyağında kavurun.

Ispanağı ekleyin ve sulanmasına izin vermeden karıştırarak öldürün.

Bir tencereye az su koyup kaynatın.

Erişteleri 5 dakika kadar haşlayıp suyunu süzün. Erişteleri suyunu çektirerek de pişirebilirsiniz.

Fırın kabında haşlanmış erişte, krema, ıspanak, baharatlar ve kaşar peynirinin yarısını karıştırın.

Bir kasede 2 yumurtayı çırpın ve malzemelerin üzerine gezdirerek dökün.

Kalan kaşar peynirini de üzerine serpin.

Önceden 175 derecede ısıtılmış fırına sürün.

Peynir eriyip üzeri kızarana kadar fırınlayın.

Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

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Sibel Berkem Muhtar
Sibel Berkem Muhtar
pembekekik@gmail.com
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