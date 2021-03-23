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GeriSibel Berkem Muhtar Baharın müjdecisi: Zeytinyağlı bakla dizmesi
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Haber Giriş: 23.03.2021 - 11:01 | Son Güncelleme:

Baharın müjdecisi: Zeytinyağlı bakla dizmesi

Sibel Berkem Muhtar
Sibel Berkem Muhtar
pembekekik@gmail.com
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Sibel Berkem Muhtar
Sibel Berkem Muhtar
pembekekik@gmail.com
Baharın müjdecisi: Zeytinyağlı bakla dizmesi

Manisa mutfağının sevilen yemeklerinden bakla dizmesi yapmanın tam zamanı. Baklalar şimdi su gibi taptaze. Hele bir de sakız bakla olursa zeytinyağlı bakla dizmesinin tadına doyum olmuyor. Sızma zeytinyağı, sarımsaklı süzme yoğurt ve kıyılmış dereotuyla birlikte baklanın lezzeti zirve yapıyor.

Malzemeler

1 kg. Taze bakla

1 demet taze soğan (kuru soğan da kullanabilirsiniz)

1 limon suyu

1 demet dereotu (kıyılmış)

1 tatlı kaşığı toz şeker

5-6 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kadar un

500 gr. süzme yoğurt

4 diş dövülmüş sarımsak

Nasıl yapılır?

Baklaları yıkayıp uç kısımlarını keserek ayıklayın.

Taze soğanları yıkayıp temizleyin ve beyaz kısımlarını baklaların boyunda kesin. (Kuru soğan kullanacaksanız doğrayın)

Tencerenin altına baklaları düzgün bir yelpaze şeklinde dizin. Üzerine taze soğanları dizin. Kuru soğan kullanırsanız baklaların üzerine serpiştirin.

Zeytinyağı, tuz ve şekeri ekledikten sonra çay bardağı su ve limon suyunun içinde unu karıştırıp baklaların üzerine dökün.

Kısık ateşte pişirin ve soğuduktan sonra tencerenin üzerine uygun bir servis tabağı kapatarak düzgün bir şekilde ters çevirin.

Üzerlerine kıyılmış dereotunu serpiştirin.

Sarımsaklı yoğurtla servis yapın.

Afiyet olsun.

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Sibel Berkem Muhtar
Sibel Berkem Muhtar
pembekekik@gmail.com
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