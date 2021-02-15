Yapması da yemesi de sanat olan tatlı: Baklava

Baklavayı yapmak nasıl bir sanatsa yemesi de ayrı bir sanat. Çatalla, bıçakla, keserek, keserek yenilmez. İşaret ve başparmak arasına alınan baklava ters çevrilip damağa yapıştırılır. Isırılan baklavadan çıkan o sesi kulaklar duyacak. Duyacak ki iştah kabaracak. Sonra afiyetle yenilecek. Öyle her yerden de alınmaz. Kilosunu 29 liraya satan da var 180 liraya satan da. İçindeki malzemeleri düşününce 29 liralık ürünün ne kadar “gerçek baklava” olacağı sorusu ise ayrı bir konu elbet. Neyse konumuz, glikoz satanlar değil, damak çatlatanlar. Ben size sırasıyla tadına doyamayacağınız 3 baklavacı önereceğim. 1 tanesi ise benden geçer not alamadı. Yalnız kaloriye dikkat! Bunlar bağımlılık yapabilir..

KARAKÖY GÜLLÜOĞLU

1949 yılından beri Karaköy’de faaliyetlerini sürdüren bu firma, baklava denince ilk akla gelen isim. Türkiye’de birçok kişi adını da bilir tadını da. Tek şube olmasına rağmen, bütün şehirlere hatta dünyanın öbür ucuna bile her gün kargoyla baklava gönderiyorlar. ABD, Güney Amerika ve Afrika dahil olmak üzere birçok ülkeye gönderim yapıyorlar. Baklavacılık işinde 5’inci kuşak olan Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü, baklava camiasının duayeni olarak bilinir. 40 yıl önce adı ilk kez duyulan “Sütlü Nuriye” tatlısı onun eseridir. Şimdilerde veganlar, şeker ve çölyak hastaları için ürettiği baklava ile gündemde. Benim favorim ise midye baklava. İçinde irmik kaymağı ve bol miktarda fıstık bulunan midye baklava, klasik baklavaların fırında kalma süresinden daha az sürede hazır oluyor ve 170 derecede pişiriliyor. İçinde toz şeker, buğday unu, sade yağ, Antep fıstık içi, buğday nişastası, yumurta ve sofra tuzu olan bu ürün başta olmak üzere hepsi ayrı bir enfes.



INSTAGRAM: @karakoygulluoglu

☎️ TELEFON: +90 531 980 39 54

📍 ADRES: Karaköy, Rıhtım Cad. Katlı Otopark Altı No: 3-4 BEYOĞLU/İSTANBUL

FISTIKÇIOĞLU AVCILAR

Girişimci Ömer Faruk Bozaslan’ın Avcılar E5 kenarında açtığı küçük dükkan, kısa sürede bölgenin en çok tercih edilen tatlı mekanlarından biri oldu. Bunun en önemli sebeplerinden birisi baklavanın günlük olarak Gaziantep’ten gelmesi. Her gece Fıstıkçıoğlu fabrikalarında Gaziantep usullerine göre yapılan baklavalar, sabah ilk uçaklarla bir çok kente gönderiliyor. Çeşit çeşit baklavalar en geç sabah saat 10.00’da tezgahtaki yerini alıyor. Bu hafta da Bahçeşehir’de bir şube açacakları müjdesini veren Bozaslan, “Malzemenin en kalitelisini ve en tazesini kullanıyoruz. Baklavalarımız nadir olarak ertesi güne kalıyor. Onları bir sonraki gün asla satışa sunmuyoruz. Bizim prensibimiz günlük taze satmak. Tercih edilmemizin sebebi bu yüzden. Bu hafta ise yeni şubemizin açılışını yapacağız. Yakın zamanda 3’üncü şubemizi de açacağız” dedi. Benim buradaki en beğendiğim ürün ise fıstık dolama...

INSTAGRAM: @fistikciogluavcilar

☎️ TELEFON: +90 544 760 27 27

📍 ADRES: E-5 Yanyol Üniversite Mahallesi D-100 Yanyol No:16, 34320 Avcılar/İSTANBUL

TEPSİLİ BAKLAVA

Bir süre önce Instagram’dan bir mesaj aldım. Mesajı atan bir catering şirketinin yetkilisi Gökhan Bey’di. Kendilerinin Avrupa standartlarında 1987 yılından beri birçok firmaya catering hizmeti verdiklerini bununla birlikte Gebze’deki fabrikalarında “premium baklava” ürettiklerini ve ürünlerine güvendiklerini yazmıştı. Merak edip, baklavadan ısmarladım. Ürünü standart bir kutuda beklerken bambaşka bir şeyle karşılaştım. Baklava kutusunun ayrı bir kabı vardı. Açıldığında kişiye özel yaldızlı bir kart ve “Afiyet olsun” mesajı karşınıza çıkıyor. Baklavanın üzerindeki kağıda yapışmış iki ahşap çatalı da unutmamışlar. Buraya kadar çok güzel. İnsana kendisini özel hissettiriyor. Masraftan kaçmamışlar. Baklavayı da pişirildiği tepsiyle birlikte gönderiyorlar. Ohh mis... “Peki ama baklavanın tadı nasıl” diyeceksiniz. Baklavanın tadı çok iyi. Şeker pancarı ve Urfa yağı kullanıyorlar, çıtır çıtır. Yılların tecrübesini ürünlerine yansıtmışlar. Siz de sevdiklerinize tatlı bir sürpriz yapmak isterseniz Tepsili Baklava’ya ulaşın. Yurt dışına da düzenli kargoları var. “Premium baklava”yı denemenizi öneriyorum.

INSTAGRAM: @tepsiliofficial

☎️ TELEFON: +90 533 088 40 68

📍 ADRES: İstasyon Mahallesi 1445/9 Sokak No:4/1 Gebze/KOCAELİ

TATLI PARK

İstanbul’da birçok şubesi olan bu firmanın Bağcılar’daki şubelerinden birinden geçerken deneme amaçlı yarım kilo fıstıklı baklava aldım. Orada tattığım cevizli baklavanın ise pek bir özelliği yoktu. Fıstıklısında sonucun değişmeyeceğini düşündüm. Eve gelip baklavayı denedim ancak beğenmediğimi söylemeliyim. Tadı oldukça şekerli, şerbeti yoğundu. Fiyatı elbette diğerlerinden daha ucuz. Fiyatı nasıl karşılaştıramazsam, tadını da diğerleriyle kıyaslamam doğru olmaz. Ancak bu benim damak tadım. Sizlerin hoşuna gidebilir elbet. Tercih sizin.

INSTAGRAM: tatliparrkk

☎️ TELEFON: 0212 550 55 66

📍 ADRES: Kirazlı, Hoca Ahmet Yesevi Cd. No:76, 34210 Bağcılar/İSTANBUL