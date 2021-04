Ümraniye'de kaliteli dönerin 3 adresi

DÖNERCİ KADİR USTA

Yıllardır televizyon ekranlarından evlerimize konuk olan, Anadolu’yu karış karış gezip yemeklerini tanıtan lezzet avcısı Lokman Dağ, Şerifali’de yeni bir mekan açtı. Dönerin lezzetinden bahsedeceğim ancak önce mekanı anlatayım. 3 katlı, terası muhteşem, köşe başı, masalar pandemi kurallarına uygun aralıklı ve en önemlisi restoranın büyük bir bölümünün üstü açılır olması. Yani eşini dostunu alıp, koronavirüs korkusu olmadan güven içinde mekana girebilir. Sıra geldi dönere... Tandırda pişen lavaşın arasında gelen yüzde 100 yaprak döner. İncecik. Yüzde 70’i dana eti geri kalanı kuzu. Gram kuzu eti kokusu yok. Ve döner Şanlıurfa biberi ile arpacık soğanıyla birlikte geliyor. Bunu hiç bir yerde görmemiştim. Bu benim için çok büyük bir artı. Et ile arpacık soğanı siz de bilirsiniz ki harika oluyor. Kesinlikle ağızda donma yok. Buradaki salatanın yağı bile yerinden Milas’tan geliyor. Ortaklarından döner ustası Kadir Bey’in yaptığı dönerleri kesinlikle tatmalısınız. Şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Benim tablomda olan ve hijyen açısından çok önem verdiğim “Garsonlarda eldiven”i sadece burada gördüğümü belirtmek isterim.

INSTAGRAM: @donercikadirusta

☎️ TELEFON: 0536 947 12 23

📍 ADRES: Tatlısu, Elalmış Cd. No:50/1, 34764 Ümraniye/İSTANBUL

Koronavirüs tablosu



✅ Girişte HES kodu uygulaması

✅ Girişte ateş ölçer

✅ Girişte dezenfektan

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

✅ Garsonlarda eldiven



Mekanın özellikleri



✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK



AĞABABA DÖNER



Dudullu’daki bu büyük restoranın işletmecisi Himmet Bey’in davetlisiydim. İçeriye daha girmeden kapıda duran motorların yoğunluğundan çevreye ne kadar fazla sipariş gittiğini anlamak zor değil. HES kodunuz kontrol ediyor. İki katlı dev mekana girerken ilk olarak gözünüze şıklık ve temizlik çarpıyor. İşletmeci Himmet Bey, 20 yıldır sulu yemek ustası. Ağababa restoranda da sulu yemekler ön planda elbet. Çatal, kaşık ve bartaklar poşetlerin içerisinde geliyor. Garsonların kollarında günler yazılı. Her garsonun 7 kıyafeti var. Bir gün giydiği ertesi gün yıkanıyormuş. İşte temizlik böyle üst düzey. Yemeklere gelince... Uzun uzun da yazabilirdim. Ancak süslü cümlelere gerek yok. Mercimek çorbası, döner, ali nazik ve beytinin tadına baktım. Hepsinin hakkını vermişler. Size önerim buraya mutlaka uğramanız ve gönül rahatlığıyla lezzetine bakmanız.



INSTAGRAM: @agababadoner

☎️ TELEFON 0 216 420 62 62

📍 ADRES: Dudullu Esenşehir Mah. Natoyolu Cad. No:229 imes B Kapısı Karşısı Ümraniye/İSTANBUL



Koronavirüs tablosu



✅ Girişte HES kodu uygulaması

✅ Girişte ateş ölçer

✅ Girişte dezenfektan

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven



Mekanın özellikleri



✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK



DÖNERCİ CELAL USTA



Celal Koç yıllar önce mesleğe kasap olarak başladı. Yıllarca firmalara et verdi.2007 yılında Ümraniye merkez şubesini açtı. Aradan geçen zamanda büyüdü ve 14 şubelik bir zincir oluşturdu. Bir firmanın bu kadar büyümesi ve uzun yıllar ayakta kalabilmesi için temel şart kalite. Celal Bey kalitesini EN ISO 22000-2005 belgesiyle ilk taçlandıran firmalardan. Etleri doğal besiciliğin yapıldığı aynı zamanda Avrupa standartlarına sahip et entegre tesislerinden getiriyor. Ege bölgesine ait özellikle Balıkesir, Çanakkale illerine ait etler şubelere günlük olarak dığıtılıyor. Kalite kontrolleri bir çok kez işlemden geçirilerek döner haline getiriliyor. Döneri doğal ürünlerden oluşan süt, soğan gibi tamamen doğal ürünler ile terbiye ediliyor. Bu da dönerine ayrı bir tat katıyor. En önemlisi ise dönerlerinde koruyucu ve katkı maddesi bulunmaması. Ben Celal Usta’nın dönerini seviyorum. Bir çok yerde şubesi olan bu mekanı gönül rahatlığıyla ziyaret edebilirsiniz.



INSTAGRAM: @donercicelalusta

☎️ TELEFON (0216) 329 35 40

📍 ADRES: Atakent, Reşit Paşa Cd. 75/B, 34760 Ümraniye/İSTANBUL



Koronavirüs tablosu



✅ Girişte HES kodu uygulaması

✅ Girişte ateş ölçer

✅ Girişte dezenfektan

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven



Mekanın özellikleri



✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK