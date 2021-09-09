Turistlerin baharat aşkı

HAYFENE BAHARAT

Türkiye’nin en köklü baharat firmalarından. Hayfene markasını kuran Kadıoğlu Ailesi, 500 yıllık ticari bir geçmişe sahip. Ailenin kökü o dönem Osmanlı ama sonrasında Suudi Arabistan topraklarında olan Taif şehrine dayanıyor. 5 asır dile kolay. Aradan yıllar geçiyor ve 2006 yılı itibarıyla Ahmet ve Bilge kardeşler işlerin başına geçiyor.

Hayfene, Malatya’da yerel lehçeye ait bir kelime. İki kardeş, Malatya’da çocukların komşuların yaptığı yemeklerden alarak, piknik düzenlemesi ve bu organizasyona herkesi davet ettikleri oyununun adı olan “Hayfene” ismini firmalarına koyuyor. 2013 yılında firmanın ismini Hayfene ile değiştirip yola devam ediyorlar. Hayfene, Mısır Çarşısı’ndaki merkez dükkânında, Zorlu Center-Cevahir gibi merkezlerde ve internet pazarında ciddi bir müşteri portföyüne sahip. İnternet üzerinden sipariş de verebileceğiniz bu firmanın ürünlerinin en büyük özelliği taze ve güvenilir olması.

INSTAGRAM: @hayfene

☎️ TELEFON: 444 82 89

📍 ADRES: Mısır Çarşısı İçi No: 51 Eminönü Fatih/İSTANBUL

Bİ DÜNYA TAT

Eskiden Merkez Baharat olarak geçen firma geçtiğimiz günlerde isim değiştirdi. 1973 yılında kurulan Gaziantep’in eski ve en bilindik markalarından. 48 yıl gibi ciddi bir bilgi birikimine sahipler. 3 kuşaktır gıda ve baharat sektörüne devam eden firma, 1000 hektarlık arazide fıstık, üzüm ve badem üretiyor. Üretim kapasiteleri oldukça büyük. Ürünlerin tarladan sofraya en doğal haliyle müşterilerine sunuyor.

Firma yetkilisi Sait Yücel hem dijital alanda, hem perakende de hem de toptan mağazaları ile gastronominin kalbi Gaziantep’in eşsiz baharat, yemiş ve yöresel ürünlerini halka sunduklarını söyledi. Firmanın halka ilişkiler sorumlusu Mihriban Hanım ise düzenli olarak yurt dışından başta pul biber olmak üzere, çörek otu, tarçın, sumak olmak üzere, fıstık, fındık ve ceviz gibi ürünlere yoğun talep olduğunu, bu ürünlerin siparişleri geldikçe gün içinde kargoladıklarını ifade etti. Ben de kendime bir kaç ürün söyledim. 1 günde kapımdaydı. Size de tavsiye ederim.

INSTAGRAM: @bidunya.tat

☎️ TELEFON: +90 216 519 00 07

📍 ADRES: GATEM Toptancılar Sitesi Mavi Ada 2 Blok No: 1 Gaziantep/ŞEHİTKAMİL

NURA SAFFRON

Sıkı bir takipçim olan Melike Hanım, çalıştığı ‘Noura Group Company’nin Türkiye’deki safran piyasasında söz sahibi olduğunu, safranla birlikte yaptığı ürünleri bana tattırmak istediğini söyledi. Bir süre sonra Kadıköy Bağdat Caddesi üzerindeki Titan kafede misafirleri oldum. Burası ufak bir kafe. İranlı iki hanımefendi harika ürünlerin yanında, isteyenlere safranlı cheesecake, kremalı safran tatlısı, safranlı un helvası, safran çayı, safranlı juice, safranlı milkshake yapıyor. Daha önce safran üzerine pek bilgim yoktu. Ancak yarım gramdan daha az safran bile ürünlere harika tat veriyor. Benim için ilginç bir deneyim oldu. Yolu Bağdat Caddesi’ne düşen mutlaka bu kafeye uğrasın.

INSTAGRAM: @nura_saffron

☎️ TELEFON: +90 216 519 00 07

📍 ADRES: Küçük Çamlıca Mah. Yanık Sok. No: 2 Üsküdar/İSTANBUL