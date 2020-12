Sizce Şanlıurfa mı haklı Adıyaman mı?

ÇİĞ KÖFTE DÜKKANI

Topkapı Cevizlibağ’daki bu çiğ köftecinin lezzetinden önce, koronavirüs önlemlerinden bahsetmek istiyorum. Adıyamanlı Ömer Usta, her masaya cam paravan yaptırmış. Kısıtlamalar kalktıktan sonra, sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenmiş bu mekanda gönül rahatlığıyla paravan arkasından karşılıklı çiğ köfte yemeniz mümkün. Ömer Usta, her ürünü kendi yöresinden getiriyor. İsot, zeytinyağı, bulgur çeşit çeşit şehirlerden geliyor. Kullandığı tuz bile bizim bildiğimiz tuz değil, sıvı tuz… Ürünlerinde Kırıkkale’nin Delice ilçesinde çıkan sıvı tuzu kullanıyor. Ömer Usta, “Her ürünü yerinden alıyorum, lezzeti arttırıyor. Fabrikasyon değil, her gün taze taze yoğurduğumuz çiğ köftelerimiz akşam olmadan bitiyor” diyor…

INSTAGRAM: @omer_ustam

☎️TELEFON: 0 532 155 00 02

📍ADRES: Maltepe Mahallesi Yedikule Çırpıcı Yolu Sokak Topkapı Ticaret Merkezi 2 No: 1B Zeytinburnu / İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

❌ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

ÇİĞ KÖFTECİ SELİM BEY

Adıyamanlı çiğ köfte ustası Selim Bey, çocukluktan yetişme. Fatih’teki Tarihi Vefa Bozacısı’na yürüme mesafesinde olan bu dükkan küçük ancak lezzeti büyük. Özellikle sadece cumartesi günleri yaptığı etli çiğ köfteyi yemenizi tavsiye ediyorum. Hıtap, Adıyaman sarma, Adıyaman suşi ve Adıyaman sıkma çeşitleriyle bir hayli iddialı. Benim favorim ise Adıyaman sarması. Selim Bey'in özel sosuyla servis ettiği bu çiğ köftenin tadını çok sevdim. Hiç vakit kaybetmeden rotanızı bu dükkana çevirmenizi öneririm. Unutmayın Cuma günleri Çiğ Köfteci Selimbey’in etli çiğ köfte günü.

INSTAGRAM: @cigkofteciselimbey

☎️TELEFON: 0212 514 63 70

📍ADRES: Kalender Mahallesi, Cemal Yener Tosyalı Caddesi No: 38, 34134 Fatih/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

❌ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

ELAZIĞLI ÇİĞ KÖFTECİ

23 yılda tam 22 şube açan Ahmet Usta, seyyar olarak bu işe başladı. Elazığlı Çiğ Köfteci markasını günden güne büyüten Ahmet Bey, her gün 1500 metrekarelik fabrikada kilolarca çiğ köfte üretiyor, İstanbul’un birçok noktasına servis ediyor. Taze yeşillikleri, Arnavut biberleri, turşusuyla birlikte ikramları da oldukça zengin. Özellikle cevizli içli köftesini çok sevdim. Çiğ köftenin ardından isteyen taze fıstıklı kadayıf da tercih edebilir. Ancak zeytinyağlı kuru biber ve kuru patlıcan bana göre değil…

INSTAGRAM: @ elaziglicigkofteci

☎️TELEFON: 0212 428 51 10

📍ADRES: Firuzköy Mahallesi Kara Ali Caddesi No: 3 Avcılar/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

❌ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

ÇİĞ KÖFTECİ ALİ USTA

Eminönü Sirkeci’deki Çiğ Köfteci Ali Usta’yı çocukluğumdan beri bilirim. O zamanlar tarihi PTT binasının sol çarprazındaki ara sokakta bulunan hanın içindeydi. Yine bugünlerdeki gibi kuyruk olurdu müşteriler. Sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle Ali Usta’nın şöhreti günden güne arttı. Daha sonra mekanını değiştiren Ali Usta, işi tamamen şova dökünce tadını da fabrikasyona çevirdi. Yine uzun kuyruklar olmasına rağmen Ali Usta’nın eski lezzetini kaybettiğini düşünenlerdenim.

INSTAGRAM: -

☎️TELEFON: -

📍ADRES: Hobyar, Muhzirbaşı Sokak No:6, 34112 Fatih/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

❌ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

❌ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

❌ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

❌ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK