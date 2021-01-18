Siz hiç çikolatalı tost yediniz mi?

TOSTLADIK

Tuğçe Hanım, 30 yaşında genç bir kadın girişimci. Üniversite yıllarında başlamış tost aşkı. Aslında kendisi sigortacı ancak tost sevgisi peşini bırakmamış. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün karşısında güzel bir mekan açtı bundan 2 sene önce. Adını da "Tostladık” koydu. Burada tam 48 çeşit tost var. Sanayi, anne, Ege, Afyon, cevizli salamlı, lavaş Sezar, kaburgalı cheddarlı, sporcu ve daha onlarcası. Tostları harika. Taptaze ekmek çeşitleri var. Malzemeyi dolduruyor da dolduruyor. Sanayi ve cevizli salamlıya bayıldım. Ancak ben tatlı niyetine yediğim, fındık kremalı, muzlu ve Antep fıstıklı tostu birinci sıraya koyuyorum. Gerçekten çok farklı ve lezizdi. Sıcak sıcak iyi gitti. Servis ağı ise oldukça geniş ve hızlı. Mutlaka deneyin.

INSTAGRAM: @tostladik

☎️ TELEFON: 0545 544 86 78

📍 ADRES: Eğitim, Sarayönü Cd. no 38/B, 34722 Kadıköy/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

✅ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

TOSTÇU DEDE

Ümraniye’nin en bilindik tostçusu. Sadece Ümraniye olarak düşünmeyin. Oldukça popüler Anadolu Yakası'nda. Beylikdüzü’nde yaşayan bir arkadaşım tavsiye ettiği için gittim buraya. Onlarca çeşit tost ve ekmeği var. Vejetaryenler için iyi bir durak. Burayı seveceklerini düşünüyorum. Ben de dereotlu, maydanozlu, yayık tereyağlı tostu seçtim mönüden. Bir süre sonra İçi yumuşacık dışı çıtır bir tost geldi. Tadı harika, çok beğendim. Hepsini yiyemeyeceğim için beraber gittiğim arkadaşıma da ıspanaklı, bol pastırmalı, cheddar ve kaşarlı tost söyledim. Bir parça tadına baktım ve şöyle mırıldandım: “Keşke onu ben yeseydim.”

INSTAGRAM: @tostcudede

☎️ TELEFON: 0539 954 34 63

📍 ADRES: Atatürk, Gürbüz Sk. No:19, 34764 Ümraniye/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

LALE BÜFE

Yazları denize girmek ve konaklamak için gittiğim Büyükada’da mutlaka uğradığım yerdir. Pek fazla alternatif olmamasına rağmen kavurmalı kaşarlı tostunu çok severim. Zaten bir de sucuklu, kaşarlı ve çikolatalı var. Kavurmalı, sıcak yaz günlerinde ev yapımı limonatayla birlikte harika oluyor. Malzemeleri hep kalitelidir. Çizgisini ve lezzetini hiç bozmadı. Bu yüzden bölgenin bilinen büfesidir. Yaz gelsin, bir de pandemi biterse ilk fırsatta oradayım.

INSTAGRAM: -

☎️ TELEFON: 0216 382 35 30

📍 ADRES: Büyükada-Maden, Çınar Caddesi No:68, 34970 Adalar/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

❌ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

❌ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

THE TOAST

Kadıköy'de güzel ve zengin menü arayanlar için iyi bir adres. Tostun yanında burger ve hotdog da yapıyorlar. Kullandıkları etler gayet güzel ve lezzetli. Ayvalık ekmeğinin arasına füme kaburga, cheddar peyniri, ballı hardal sosu çok beğendim. Fiyatı da lezzetine göre orantılı. Ardından söylediğim avokadolu tostu ise merakla bekledim. Daha önce yemediğim bir lezzetti. Avokado et ile birlikte harika oluyor, meze gibi yeniyor. İlk kez tostta denedim ve iyi ki de tercih etmişim. Çıtır ekmek ve üzerine sıktığım limonla farklı bir deneyim oldu.

INSTAGRAM: @thetoast.ist

☎️ TELEFON: 0538 485 08 84

📍 ADRES: Sahrayı Cedit Mahallesi, İnönü Caddesi no:28/D, Kadıköy/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

✅ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK