Siz hangi yöremizin mutfağını seçersiniz?

HAYDİN İSTANBUL

Zeytinburnu'ndaki 4 katlı Haydin Restoran 2 ay önce faaliyete başladı. Türk mutfağının en yeni temsilcisi olan bu mekanın yemeklerinden bahsetmeden önce, üzerine basa basa temizliğini anlatmak istiyorum. Mutfağına indim bütün katları dolaştım, inceledim. Yerler, masalar, camlar her yer pırıl pırıl. Yemekhanede çalışanların hepsinde maske, eldiven ve bone var. Günün her saati yemekhanedekileri izleyen bir ekip var. Terası muhteşem. Lüks bir yer ancak fiyatları Zeytinburnu ortalamasına göre uygun. Mekanda tam 38 çeşit çorba var. Evet yanlış okumadınız 38 çeşit... Ayak paça, kelle paça, etli bamya, Süleymaniye, Osmanlı çorbası ne ararsanız var. Ben kuzu haşlamasını sevdim. Ağızda ince ince dağılıyor. Elbasan tavanın kıvamı da gayet iyi. Etler günlük Balıkesir’den geliyor. İşletmeci Çetin Çelik, “Kalitenin de kalitesini arıyoruz. Temizlik ve kalite ilk şartımız. Paket serviste ise bölgenin en hızlıları arasındayız” diyor... Saat 12.00 - 00.30 arası paket servis yapan Haydin Restoranı listenize alın dostlarım.

INSTAGRAM: @haydinistanbul

☎️ TELEFON: 0 (212) 559 55 53

📍 ADRES: Veliefendi, The İstanbul, Sümer Mah, Prof. Dr. Turan Güneş Cd. No:57/G, 34025 Zeytinburnu/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

TEPSİ ET

En sevdiğim mekanlardan biri. Etiler ve Cevizlibağ'da Kahramanmaraş yemeklerini müşterileriyle buluşturan bu restoranın lezzetleri saymakla bitmez. Kuzu mumbar, Maraş tavası, eliböğründe, etli kuru dolma, tepsi ciğer, bunların yanında, kaburga, lahmacun, Adana-Urfa kebap, kuzu pirzola, ciğer beğendiğim lezzetlerden bazıları. Çeşitli çorbaların da yer aldığı bu restoranda özellikle kelle paçayı tavsiye ediyorum. Canınız çorba içmek istediğinde sipariş veriyorsunuz ve size kavanoz içinde, mercimek, işkembe, kelle paça, kuzu paça, dana paça kapınıza kadar geliyor. Size sadece kavanozu açıp ısıtmak kalıyor. İşletme sahipleri Kahramanmaraşlı Hacı Bey ve eşi Serpil Hanım, ince eleyip sık dokuyanlardan. Ciddi bir yatırımla açtıkları 2 restoranda toplam 15 usta var. 15 usta da elbette Kahramanmaraşlı. Etler ise haftanın 3 günü Balıkesir'den taze taze geliyor. İyi bir yemekle kendinizi ödüllendirmek istediğinizde Tepsi Et'i aramanız yeterli olacaktır.

INSTAGRAM: @tepsiet

☎️ TELEFON: 0536 826 34 23

📍 ADRES: Etiler Mah. Nispetiye Cad. Etiler Apartmanı No:104/F, 34337 Beşiktaş/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

NALİA RESTORAN

İstanbul’da Süleyman ve Erol Emirhan Tarakçı kardeşler, 2006 yılında Güneşli'de Karadeniz mutfağını tanıtmak adına Nalia Karadeniz Restoran'ı açtı. 3 yıl sonra Anadolu Yakası'nda da böyle bir restoranın eksikliğini fark eden Tarakçı kardeşler önce Bostancı'da 2017'de de Kurtköy'de şube açarak Karadeniz mutfağının tanıtımında önemli bir rol üstlendi. Nalia Restoran yıllardır, hamsi tava, Laz böreği, Karadeniz pidesi, Rize kavurması, kıtır mantı, Trabzon peynirli pide, kara lahana, turşu kavurması, mısır ekmeği, pepeçura ve kuru fasulye gibi bir çok lezzeti Karadeniz'de yetişen mahsuller ile müşterilerine başarıyla sunmayı sürdürdü. Yaklaşık 6 ay önce ünlü şef Rüzgar Sünbül'ü de genel mutfak koordinatörlüğü görevine getirerek atağa kalkan bu restoran, Karadeniz’e özgü unutulmaya yüz tutmuş tatları, yeni lezzetlerle harmanlamayı başardı. Şef Sünbül "Müşteriler gerek geleneksel gerekse modern mutfağımızı çok beğeniyor. Satışlarımızda ciddi bir artış var. Pandemiye ve yasaklara rağmen paket serviste istenilen düzeyin üzerindeyiz" diyor. Değişik ve yöresel bir lezzet denemek isteyenlere tavsiyemdir.

INSTAGRAM: @naliakaradenizmutfagi

☎️ TELEFON: 0212 630 06 90

📍 ADRES: Yalçın Koreş Cad. No:2/3 Güneşli-Bağcılar/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

TAVACI GÖKHAN USTA

Başakşehir'de 11 Ekim'de açılan bu mekan Anadolu'nun eşsiz lezzetlerini misafirleriyle buluşturuyor. Pandemiye rağmen yaklaşık 2 ay gibi kısa sürede adını duyurmayı başaran bu restoranın paket servisi de oldukça hızlı. Ürünler soğumadan, lezzetini kaybetmeden müşterilere ulaşıyor. Dediğim gibi Anadolu'nun çeşit çeşit lezzetini burada tadabilirsiniz. Kilis tava, Kahramanmaraş tava, sulu sulu lokum kıvamında ciğer tava, eliböğründe, Şanlıurfa yöresine ait testi kebabı, Diyarbakır sac tava bunlardan bazıları. Ancak buranın iki lezzetine dikkat çekmek istiyorum. Birincisi meşe odunuyla taş fırında pişen Malatya tava. Kuzunun but tarafından yapılıyor ve 20 dakikada hazırlanıyor. Bunun özelliği lokum kıvamındaki etlerin ağızda pamuk gibi dağılması. İkincisi ise asado dana kaburga. Bu yemek efsane. Özel soslarını sürdükten sonra yağlı kağıda sarıp, sonrasında 6 saat meşe odunuyla ısınan taş fırında yavaş yavaş pişen asado dana kaburga benim en sevdiğim. Bu lezzeti yemek isteyenlerin yapacağı tek şey bir gün önceden Tavacı Gökhan Usta'yı arayıp sipariş vermek.

INSTAGRAM: @tavacigokhanusta

☎️ TELEFON: 0212 575 00 00

📍 ADRES: Başakşehir, Atatürk Bulvarı, İkitelli No:98, 34490, 34490 İkitelli Osb/Başakşehir/İstanbul

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK