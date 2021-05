Şişli'nin 3 nefis mekanı

BESİN BOMONTİ

Etlerini yaklaşık 50 yıldır Şişli’de aynı yerde kasap olan babasından aldığını, hamburgerinin, köftesinin özellikle de kendi formülüyle misafirlerine sunduğu çıtır tavuğun lezzetini anlattı. O konuştukça benim de merak arttı ve gittim mekanına. 15 yıl önce sulu yemekle açılan dükkanlırını pandemi öncesi hamburgerciye dönüştürmüşler. Önce yarım bir burger yedim. Ete diyecek söz yok. Kolay değil, babalarının yarım asırlık bir tecrübesi var.

Ekmeğin kalitesi de iyi olunca hamburger nefis bir lezzete dönüşmüş. Örneğin 140 gr.lık steak burger, menü yanında cheescake ile beraber 53.80 kuruşa sipariş verebiliyorsunuz. Kasap köfteleri de lezzetli. Biraz baharatını fazla bulsam da iyi kıvamda pişirmişlerdi. Ancak gelelim en beğendiğim ürüne. Tavuğa BA-YIL-DIM. Hepimizin bildiği, ünlü bir ABD tavuk fast-food ürünlerini yapmaya çalışmışlar. Çok da güzel yapmışlar. Hatta daha da iyisini yapmışlar. Çıtır tavuk burger ve kızarmış kanatları gerçekten enfes. İddia ediyorum yakında Besin Burger ismini çok daha fazla duyacağız. Mekanlar açılır açılmaz eşim ve çocuklarımla gönül rahatlığıyla gideceğim bir yer. Size de öneririm.

INSTAGRAM: @besinbomonti

☎️ TELEFON: (0212) 234 52 18

📍 ADRES: Merkez, Sıracevizler Cd. 51/A, 34360 Şişli/İSTANBUL

Koronavirüs tablosu:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

Mekanın özellikleri:

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

CHEFF ZEKİ STEAK BURGER

Şişli’nin en çok tercih edilen, hemen hemen en fazla sipariş alan yerlerinden. Pandeminin olumlu etkilendiği bir mekan diyebiliriz. Çünkü köfte, hamburger gibi et ve et ürünleri paketlemeye uygun olduğu için bu mekan, tüketicilerin seçimlerinin başında geliyor. Daha mekana yaklaşmadan burnunuza gelen mis gibi et kokusu sizi içeri davet ediyor. Ancak pandemi nedeniyle köfte ve double cheeseburger sipariş verip dışarıya çıktım. Hamburger tam benim sevdiğim gibi az pişmişti, oysa ki söylemeyi unutmuştum ama kıvamında geldi.

Hamburgerin olayı ekmeği bastırdığınızda etin sularının akmasıdır. Böylece etin suyunun çekmediğini ve lezzetin içinde kaldığını görürsünüz. Etleri yağlıydı zaten yağsız etten de hamburger olmaz. Ama bu yağ kıymanın içine kattıkları bir yağ değil, etin içindeki yağdı. Tadını beğendim. Yanında tabi ki patatesle geliyor. Gelelim köftesine. Hamburger eti yaptıkları et değildi. Ayrı bir et kullanıyorlar. Çünkü köfte ise ne fazla ne de az yağlı olmalı. O da kıvamındaydı. Lastik gibi değil, tam tersine ağızda donmayan, damağa yapışmayan ve lezzetli bir ürün. Zekif Şef’e böyle kaliteli ürünler sunduğu için teşekkür ediyorum. Ayrıca en kısa zamanda kaburgasını denemek için de gideceğim.

INSTAGRAM: @cheff_zeki

☎️ TELEFON: 0212 274 44 41

📍 ADRES: Fulya Şişli/İSTANBUL

Koronavirüs tablosu:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

✅ Garsonlarda eldiven

Mekanın özellikleri:

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

HOPDADDY Burger

Nişantaşı’nın en güzel hamburgercisi belki de. Smokey BBQ Burger tercih ettim. İçinde smokey burger köftesi, kıtır soğan, dana füme, cheddar peyniri, barbekü sosla birlikte patates kızartması ile sunuluyor. Üzüldüğüm tek şey bu güzel ürünleri alıp dışarıda yemek oldu. Böylesi güzel yerlerde içeriye oturup ambiansı yaşayarak yiyeceklerin tadına varmak sıkıcı oluyor. Nişantaşı’nda uzun süre faaliyet göstermek, kolay değil. Üstelik 4 şube birden olunca kalite, temizlik ve lezzet şart elbet. Bunların hepsi Hopdaddy Burger’de mevcut.

Burası her şeyi kendi formüllerine göre yapıyor. Öyle marketten sosu al, ekmeği fırından al eti arasına koy yok! Soslar, sosisler, hamburgerler, hepsi el ürünü. Lezzetler hepsi farklı ve iddialı. Lezzetine diyecek yok. Tabi ben ufak bir burgerle doymadım, bir tane de hot dog sipariş ettim. Büyük bir sosis el yapımı ekmeğin arasında geliyor. Hot dog da iyiydi ama buradaki hamburgerin yerini tutmuyor elbette. Daha çok yolda yürürken al-götür şeklinde tercih ediliyor. Bu firmanın, Sarıyer Yeniköy, Maslak 1453 ve Metropol AVM Ataşehir’de de yerleri var. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim dostlarım.

INSTAGRAM: @hopdaddyburger

☎️ TELEFON: 0212 263 10 10

📍 ADRES: Teşvikiye Mahallesi, Osman F. Seden Sokak, No:4, Nişantaşı,Şişli/İSTANBUL

Koronavirüs tablosu:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

Mekanın özellikleri:

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK