Sarıyer'de gidilmesi gereken 3 enfes mekan

CAFE CELLO

O güzelim Boğaz’ın eşsiz manzarası. İnce belli bardak, karşınızda deniz. Bu güzel mekan bol çeşitli kahvaltısı, el yapımı burgeri, salatası, enfes çiğ böreği, çeşit çeşit beyaz peynirleri, pastırması, cılbır, pişi, yeşil ve siyah zeytin, 2 farklı krep, krem balı, helvası, reçelleri... Saymakla bitmiyor. Masada artık ürünleri koyacak yer kalmadı. Sağ olsun işletmeci Emre Bey, bizi çok güzel ağırladı. Zengin serpme kahvaltısı bir o kadar da lezzetliydi. Pazar günü gittiğim bu yer hava yağmurlu olmasına rağmen tıklım tıklımdı. Bu kadar tercih edilmelerinin sebebini tek kelimeyle “Doğallık” olduğunu söyleyen Emre Bey, “Her müşterimle ayrı ayrı ilgilenirim. Bir gelen bir daha gelir, bu yüzden yer bulmakta sıkıntı çekebilirler. Randevu ile gelirlerse sevinirim” diyor. İki kişinin 150 TL’ye doyacağı bu mekana mutlaka uğrayın. Kahveler Emre Bey’den.

INSTAGRAM: @cafecelloo

☎️ TELEFON: 0551 703 33 82

📍 ADRES: Baltalimanı, Tepeüstü Sk. No:10 D:1, 34470 Vakıftepe - Sarıyer/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ MANZARA

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

✅ VALE

ANZER SOFRASI

Kireçburnu’ndaki bu restoran Karadeniz yemekleriyle meşhur. Merkezi ve güzel bir konumda. Bir çok kez adını duyduğum bu mekana gitmek bu hafta kısmetmiş. Hem açık havada hem kapalı mekanda yemeğinizi yiyebilirsiniz. Eti çok sevdiğimden Rize kavurması ardından tereyağlı pilavın tadına baktım. Kavurma tabi ki Rize’den geliyor. İçinde yağdan eser yok. İnce ince küp küp doğranmış ve dana kol tarafından çıkarılan et ile yapılmış belli ki. Lezzeti kıvamı çok iyiydi. Tereyağlı pilavla harika gitti. Pilav tane tane ve tadı da çok iyiydi. Aslında kahvaltı için gittiğim bu mekana geç kaldığım için öğleden sonra uğradım ve bu iki ürünü seçtim. Diğer yemeklerini tatmak için yine gideceğim. Eğer siz kahvaltıya gelecek olursanız, özellikle hafta sonları mutlaka randevu alın. Yoksa yer bulamayabilirsiniz.

INSTAGRAM: @anzersofrasi

☎️ TELEFON: (0212) 223 25 33

📍 ADRES: Cumhuriyet, Kefeliköy Bağlar Yolu Sokak No:5, 34457 Sarıyer/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ MANZARA

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

✅ VALE

GAZEBO

Sahil kenarında tarihi bir yalı. Restorana çevirmişler. Manzara 10 numara. Yemeğinizi yerken dalga sesleri ve üzerinizde çığlık atan martılar size eşlik ediyor. Dışarıda da masalar var. Girişte sizi mini bir var ve yanında restoran karşılıyor. Üst katında bir piyano ve şaraplıklar var. Bir üst katta da VIP salonlar. Doğum günü, kutlama gibi organizasyonlarınızı da yapabiliyorsunuz. Fazla vaktim olmadığı için burayı sadece dolaştım, bayıldım. Kahvaltısından tutun da, peynir tabağı, falafel, tavuk, dana Carpaccio, spagetti, deniz mahsulü ürünlere kadar her şey var. Örneğin iki kişi serpme kahvaltı tercih ettiniz, 250 TL. Ya da iyi bir akşam yemeği için deniz mahsulü risotto, midye, kalamar ve büyük boy karides İle birlikte 240 TL kişi başı. Tabi içecekler hariç. Belki fiyatlar bazılarınıza yüksek gelebilir ama yalı da Boğaz eşliğinde ayrıcalıklı bir yemek yiyorsunuz. O kadar da olsun değil mi?

INSTAGRAM: @gazeboyenikoy

☎️ TELEFON: 0552 669 84 87

📍 ADRES: Köybaşı caddesi No:125/A Yeniköy/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

❌ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ MANZARA

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

✅ VALE