Sağlıklı yaşam için organik ürünler şart

HASBAHÇE DALINDAN

1962 yılında kurulmuş köklü bir firma. Şimdi işin başında Tolga Arslan var. Tolga’nın dedesi Rodos’tan zeytin, avokado portakal, mandalina, muz ve mango fidelerini Alanya’ya getirip, ekiyor. 54 yıl içinde meyveler de çeşitleniyor. Pitayadan passifloraya, kumkuattan, pameloya onlarca çeşit meyve üretiyorlar. Yurt içinde İstanbul, Antalya ve Ankara başta olmak üzere özellikle Arap ülkelerine günlük ve haftalık olarak yaz kış demeden meyve üretiyorlar. Fotoğraflarını ancak internetten görebileceğiniz bir çok meyveyi onlar 1 gün içinde size gönderiyor. İster meyvenizi taze ister kurutulmuş olarak seçebiliyorsunuz. Kurutulmuş meyveler özellikle çocuklar için çok eğlenceli olabiliyor. Onlara cips yerine böyle ürünleri yedirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdilerde de sabun ve şampuan üretimine başladılar. Yakında zincir marketlerin raflarında göreceğimiz bu markayı tavsiye ederim.

INSTAGRAM: @hasbahcedalindan

☎️ TELEFON: 0541 614 54 01

📍 ADRES: Alanya/ANTALYA

DOĞAL KURU GIDA

Aydın Nazilli’deki firmanın kurucusu Lütfü Bey de benim gibi gazeteci. Kendisi başta incir olmak üzere bir çok meyveyi ve sebzeyi kurutup müşterilerine gönderiyor. Kurutulmuş ananas, kereviz, cennet hurması, çilek, erik, elma, kiraz cipsi gibi daha bir çok meyvenin yanında, domates, sarımsak, soğan, kapya, patates, mor lahana, mor havuçları öğütüp size gönderiyorlar. Siz özellikle yemek yaparken bunların hiçbirisini ayıklamak, soymak için vakit kaybetmiyorsunuz. Paketi açıyorsunuz, yemeğin içine ya da renklendirici olarak döküveriyorsunuz. Ne kadar kolay değil mi? Şimdi size daha kolayını söyleyeyim. Firma 19 çeşit yemeği kurutarak gönderiyor. İlk başta yemeği yapıp kuruttuklarını düşündünüz siz de benim gibi öyle değil mi? Hayır... Sebzeleri 65 derecelik fırınlarda kurutuluyorlar. Böylece sebze suyunu içine çekiyor ve vitamin kaybına uğramıyor. Kurutulan sebzeler gerekirse yemeğine göre diğer sebzelerle karıştırılıp paketleniyor. Siz sadece sıcak suya koyup pişmesini bekliyorsunuz. Bu bence müthiş bir kolaylık. Ne yapacağım derdi yok, zaman kaybı yok, uğraşmak yok. Sadece ocağı yakıp kaynatıyorsunuz. Taze fasulye kurusu, patlıcan, nohut, kuru fasulye, kereviz, kabak gibi bir çok yemeği web sitelerinde bulabilirsiniz. Günlük 1.5 ton gibi ciddi bir üretimleri var. Bu firmayı mutlaka takibe alın ve ürünlerinden faydalanın dostlarım.

INSTAGRAM: @dogalkurugida

☎️ TELEFON: 0 532 767 93 87

📍 ADRES: Yeni Mahalle 135 Sok. No:1/a Nazilli/AYDIN

ZEYTUNİ EMİNE TUNCER ZEYTİNYAĞLARI

Emine Tuncer... Harika bir kadın girişimci. Tam bir zeytinyağı tutkunu. Uzun yıllar “en kaliteli zeytinyağını nasıl üretirim” diye AR-GE çalışmaları yaptı. Balıkesir’de 50 bin metrekare arazi üzerinde muhteşem bir tesis kurarak başladı işe. Tek amacı dünyaya en kaliteli zeytinyağının Türkiye’de üretildiğini ispat etmekti, başardı da... Ürettiği zeytinyağı, İngiltere’de 2 kez dünyaca bilinen tadımcılar tarafından (2018-2019) altın madalya ile ödüllendirildi. Yetmedi bir de binlerce kilometre uzaklıktaki Japonya’dan bir ödül daha aldı. Boşuna uluslararası kulvarda ödül almamış. Meyvemsi, taze çimen kokusu zeytinyağı şişesinin kapağını açar açmaz odayı sardı. Tadarken, ağzımda hafif tatlımsı bir acılık oluştu ve boğazı yaktı. Bu da ürünün kalitesini gösterdi. Emine Hanım’ın ürünlerine alışveriş siteleri, kendi web sayfası ve Instagram sitesinden ulaşıp sipariş verebilirsiniz.

INSTAGRAM: @zeytunieminetuncer

☎️ TELEFON: 0 266 384 77 55

📍 ADRES: Akçay Mahallesi 108. Sokak No: 2/F Akçay/BALIKESİR